彰興168之亂／辦學仿私中 台灣第一位新住民立委也是「彰興人」
彰興國中建校僅27年，原為紓解超級大校彰安國中的人數壓力，由於校園面積小、必須和社區公園共用操場與壘球場，一開始不被看好，後來附近成立實驗性質的信義國中小，家長寧可讓孩子讀信義，也不願屈就這「邊陲學校」。但這幾年彰興辦學出色，早在10年前剛有會考時，就有孩子開始寄籍彰興學區，去年4成多應屆畢業生成績達彰中、彰女錄取標準，今年更接近5成，亮麗升學成績導致校門被擠破頭，造成1/4學生報到卻無法入學的盛況。
記者顏幸如／彰化報導
陳姓畢業生家長說，孩子剛好是10年前會考第一屆的白老鼠，那時家長面對新制不知所措，「我們真的不懂多元入學是什麼」，學校主動發掘個別學生興趣、地方特色，帶他們實作與訪談，那年孩子們探討新移民媽媽奮鬥史，以「一個曾經在別人口中所謂『買』來的媳婦-林麗蟬」，獲得「2013臺灣學校網界博覽會」地方人物領袖類金獎，這位柬埔寨來的花壇媳婦，後來成為國民黨第一位新住民立委。
有了好的開始，各種獎項不斷在校園出現，畢業生家長施小姐透露，學校有大紅榜、小紅榜，除了精神獎勵還會發紅包，她笑說「我們的家長會很有錢，法式滾球、桌球得名次都有小紅包」，她的孩子對讀書興趣不高，一年級就被老師帶往觀摩彰工機械科，和家長溝通後決定往職校發展，「我們不一定清楚孩子興趣和專長是什麼，很感謝老師主動探索、不斷溝通」。
少子化浪潮下，彰與國中參考他校成功辦學經驗，這幾年仿效部份私中的作法，開辦晚自習制度，同樣由家長會介入、家長排班督導，頗受好評。
另一名家長說，孩子讀私中、打算升學國立高中，卻發現私中課業為重，「那些服務學習、志工、社團啊都成次要，卻是學習歷程的重要項目」，國一暑假連忙轉學到彰興，如今已從國立大學畢業、赴海外工作。她說「升學率不是唯一，能主動幫忙發掘問題、解決問題，同時讓青春期孩子不迷惘，就是家長眼中的好學校。」