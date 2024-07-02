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數十家紡織廠倒閉！中國廉價品傾銷印尼　爆發基層失業潮

▲由於中國廉價品傾銷，導致印尼數十家紡織廠倒閉。圖為印尼雅加達。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於中國廉價品傾銷，導致印尼數十家紡織廠倒閉。圖為印尼雅加達。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

由於中國廉價品傾銷，導致印尼數十家紡織廠面臨倒閉危機，並有逾1萬3000名工人失業，雖然印尼政府打算對中國課以200％重稅，然而印尼纖維和長絲生產商協會（APSyFI）昨（1日）表示僅課以重稅，遠遠不夠應對。

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根據印尼《時代報（Tempo）》等多家媒體報導，印尼纖維和長絲生產商協會（APSyFI）指出，紡織業已低迷一段時間，主要原因包括疫情帶來的訂單低谷，以及東協與中國簽訂自由貿易協定後，加劇與中國便宜進口產品的競爭。印尼紡織業正陷入困境，截至今年6月，已有21家紡織廠關閉，另有31家正面臨倒閉危機。

印尼纖維和長絲生產商協會主席瑞德馬（Redma Gita Wirawasta）也表示，中國商品在疫情間大量進入印尼，其中包括非法進口，導致紡織品的庫存持續增加。他指出，中國大量廉價商品在印尼以低價出售，對印尼紡織業造成重大威脅。

印尼紡織協會（API）主席傑米（Jemmy Kartiwa Sastraatmaja）表示，在疫情導致的全球通膨問題之下，人們現在會優先考慮食物需求而非購買服裝。而印尼盾兌換美元匯率走弱，也導致採購原料的成本變貴，因大多數的紡織原料仍仰賴進口。

傑米補充，支持政府提高關稅的政策，但他認為要保護本土產業，光靠提高關稅仍不足，並呼籲當局打擊非法進口，因為紡織業現在面臨的情況，是無法與大量的非法進口商品競爭。

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