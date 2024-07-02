中國人1週2度遇劫！留學生紐西蘭被打　企業高管菲律賓出差被撕票

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傑森的母親對兒子無故被打，感到非常憤怒，直言此事對孩子造成的傷害是無法彌補的，不只是身體上的，還有精神方面的損傷：「他是一個積極、外向的孩子，總是相信別人、關心別人，也很願意幫助別人，卻要如此受苦。」在車上幫助傑森的老翁也質疑公車司機袖手旁觀，還縱容施襲者逃走：「這樣以後學生還敢搭公車嗎？」
中國駐紐西蘭使館已針對此事向紐國提出交涉，強調高度重視維護中國公民生命財產安全和合法權益，強烈譴責不法行為，敦促紐國做好受傷中國公民醫療救治等工作，務必全力偵辦案件，盡快將罪犯繩之以法，展開調查並還原事實真相。
另一方面，近日中國多家媒體報導，有2名中國醫療器械公司高管，疑似在赴菲律賓工作時，不幸被綁架並撕票。中國駐菲律賓使館2日證實這項消息，遇害者分別為中國公民及美籍華人，儘管大使館在接獲報案求助後就立刻全力救援，與菲律賓警方開展執法合作，但被綁者最終仍遇害，敦促菲方加大辦案力度，盡快緝拿並嚴懲兇手。
報導指出，其中1人為港股上市公司「潤邁德」的國際營銷總監，另1人為心血管醫療器械的經銷商，2人相約去菲律賓考察業務，希望進一步拓展海外市場，卻遭遇綁架。
報導提到，儘管其中1名夏姓被害人的家屬，曾向綁匪支付300萬元人民幣的贖金， 但最終綁匪仍將人撕票，2人於24號遇害。
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