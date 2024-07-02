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《絕區零》開啟預先下載！7/4公測懶人包　虛寶兌換碼、安裝容量

▲由 HoYoverse 研發的全新 IP 動作遊戲《絕區零（Zenless Zone Zero）》，即將在7月4日公測上線。（圖／翻攝YT@絕區零）
▲由 HoYoverse 研發的全新 IP 動作遊戲《絕區零（Zenless Zone Zero）》，即將在7月4日公測上線。（圖／翻攝YT@絕區零）

記者潘毅／綜合報導

由 HoYoverse 研發的全新 IP 動作遊戲《絕區零（Zenless Zone Zero）》今（2）日開放各大平台預先下載，並將於7月4日正式公測上線，玩家將在「新艾利都」展開一場全新冒險。

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米哈遊粉絲們要開始忙起來了！全新 3D 動作遊戲《絕區零》即將於7月4日上午10點正式公測，登陸PC、雙平台以及PS5，推出1.0 版本「歡迎來到新艾利都」，玩家將在最後的「綠洲」新艾利都中扮演「繩匠」，展開精彩又刺激的新冒險。

▲《絕區零》遊戲畫面。（圖／翻攝YT@絕區零）
▲《絕區零》遊戲畫面。（圖／翻攝YT@絕區零）
《絕區零》遊戲特殊名詞：
菲林：遊戲中拿來抽卡的石頭，每160菲林可換一抽。
加密母帶：限定角色池、音擎池抽獎道具。
原裝母帶：常駐池抽獎道具。
邦布券：邦布池抽獎道具，邦布券主要由遊戲中各式活動中獲取。

▲《絕區零》遊戲抽卡畫面。（圖／翻攝YT@絕區零）
▲《絕區零》遊戲抽卡畫面。（圖／翻攝YT@絕區零）
《絕區零》首發限定：
7月4日開啟S級代行者「艾蓮」及其音擎，7月24日開啟S級代行者「朱鳶」及其音擎。

▲《絕區零》首發限定行者「艾蓮」。（圖／翻攝YT@絕區零）
▲《絕區零》首發限定行者「艾蓮」。（圖／翻攝YT@絕區零）
《絕區零》公測福利：

前瞻直播兌換序號：ZZZFREE100。
包含 300 菲林、30000 丁尼、2 資深調查員紀錄、3 音擎能源模組。
兌換方式：官網或遊戲內「兌換碼」輸入序號，限期 7 月 4 日 10:00 至 7 月 11 日 23:59。

兌換方式：在《絕區零》官網兌換或遊戲中「左上角選單」→「更多」→「兌換碼」進行輸入兌換。

▲《絕區零》第二位限定「朱鳶」。（圖／翻攝YT@絕區零）
▲《絕區零》第二位限定「朱鳶」。（圖／翻攝YT@絕區零）
《絕區零》預先下載方法及系統需求詳解：
PC 版下載方法：
安裝「HoYoPlay」遊戲啟動器，需預留約 110 GB 硬碟空間進行完整安裝。

手機雙平台下載方法：iOS 版本： 前往 App Store，需預留約 26 GB 硬碟空間進行預先下載。
Android 版本： 在 Google Play 商店搜尋《絕區零》，需預留約 20 GB 硬碟空間進行預先下載。

PS5 版本下載方法：
進入 PlayStation Store，搜尋《絕區零》，需預留約 55 GB 硬碟空間進行預先下載。

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