《絕區零》開啟預先下載！7/4公測懶人包　虛寶兌換碼、安裝容量

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《絕區零》遊戲特殊名詞：
菲林：遊戲中拿來抽卡的石頭，每160菲林可換一抽。
加密母帶：限定角色池、音擎池抽獎道具。
原裝母帶：常駐池抽獎道具。
邦布券：邦布池抽獎道具，邦布券主要由遊戲中各式活動中獲取。
《絕區零》首發限定：
7月4日開啟S級代行者「艾蓮」及其音擎，7月24日開啟S級代行者「朱鳶」及其音擎。
《絕區零》公測福利：
前瞻直播兌換序號：ZZZFREE100。
包含 300 菲林、30000 丁尼、2 資深調查員紀錄、3 音擎能源模組。
兌換方式：官網或遊戲內「兌換碼」輸入序號，限期 7 月 4 日 10:00 至 7 月 11 日 23:59。
兌換方式：在《絕區零》官網兌換或遊戲中「左上角選單」→「更多」→「兌換碼」進行輸入兌換。
《絕區零》預先下載方法及系統需求詳解：
PC 版下載方法：
安裝「HoYoPlay」遊戲啟動器，需預留約 110 GB 硬碟空間進行完整安裝。
手機雙平台下載方法：iOS 版本： 前往 App Store，需預留約 26 GB 硬碟空間進行預先下載。
Android 版本： 在 Google Play 商店搜尋《絕區零》，需預留約 20 GB 硬碟空間進行預先下載。
PS5 版本下載方法：
進入 PlayStation Store，搜尋《絕區零》，需預留約 55 GB 硬碟空間進行預先下載。