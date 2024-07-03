台灣超商「1商品」爆紅4年！店員認了：賣到嚇嚇叫　眾吃過回不去

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貼文曝光後，不少網友紛紛留言「其實就是台灣人以前吃得太不健康了，高油高鹹，這5、6年來才意識到這個問題」、「疫情前後吧，居家運動生活，開始注重健康」、「超商真的很狂，推出超多健康餐，外面太多太油的食物，健康餐吃久了真的回不去」、「超商的健康餐都超好吃....最愛小七的，主要是價格都不貴」、「7-11店員路過，店內健康餐幾乎用餐時段就會被買光，我們店完全沒有健康餐盒會打折的。」
新冠疫情爆發！4年前關鍵字帶動「健康餐熱潮」
然而有網友調閱了「Google Trends」的資料後，發現「健康餐」的關鍵字在2020年新冠疫情延燒時有了爆炸性的成長。而《NOWnews》記者也實際查看，發現在曲線上，2020年真的已經翻倍搜索，在2021年疫情最為嚴重之時，「健康餐」關鍵字更是直接爬上頂峰。
當時候不少人都在家自己備餐不外食，有許多人在家也沒辦法運動，追求的是一個「輕飲食的風格」，也許習慣使然，疫情期間也改變了很多人日常的飲食習慣，即便現在疫情後時代，健康餐的熱度仍然不滅，不僅各種健康餐開業，連超商的健康餐新品也是一年一年的推出！
超商健康餐銷量超好！7-11健康餐開箱推薦
然而《NOWnews》記者本身也是超商健康餐的愛好者，由於剛好健身房樓上就有7-11的情況，因此記者對超商健康餐也有幾分研究。推薦給大家幾個新選擇，首先是「21Plus香草烤雞腿時蔬餐」這一款整盒熱量只有408kcal，售價則是89元，而且飯是採用「薑黃飯」，練後來上一盒搭配豆漿超讚！
另外則是「香烤雞胸鮮蔬餐」，基底是「紫米飯」，一盒355kcal，售價也是89元，低卡且口味較為清淡，也是非常適合健身族、想吃輕飲食的人；不過不想要吃太多飯的人，還有像是「紐奧良風味烤雞時蔬沙拉餐」、「地瓜雞胸肉沙拉」也都是非常讚的選擇！只能說健康餐時代來臨，注重健康的人也真的越來越多呢。