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台灣超商「1商品」爆紅4年！店員認了：賣到嚇嚇叫　眾吃過回不去

▲台灣便利超商密度非常高，不僅如此，便利性已經從飲食飲料，昇華到連日常用品都能買到。（圖/NOWnews資料照）
▲台灣便利超商密度非常高，不僅如此，便利性已經從飲食飲料，昇華到連日常用品都能買到。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣便利超商密度非常高，不僅如此，便利性已經從飲食飲料，昇華到連日常用品都能買到，成為台灣人生活不可或缺的重要店家。然而近日，就有網友討論「大家有發現健康餐已經盛行到連超商都狂賣了嗎？」貼文引起廣大迴響，不少人更直言：「完全回不去便當店那種油膩感。」

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一名網友在「Dcard」貼文指出「每天上班最困難的問題之一就是中餐要吃什麼？最近發現公司附近賣健康餐的店越來越多，甚至連7-11也是一堆低卡、高蛋白的便當狂出，很多人叫飲料也都喝無糖的，有點開始好奇到底健身，吃健康餐這個風氣，到底什麼時候開始的？」

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▲網友發現超商的「健康餐」系列也越推越多，好奇詢問「健康餐風潮」從何而起。（圖/Dcard）
貼文曝光後，不少網友紛紛留言「其實就是台灣人以前吃得太不健康了，高油高鹹，這5、6年來才意識到這個問題」、「疫情前後吧，居家運動生活，開始注重健康」、「超商真的很狂，推出超多健康餐，外面太多太油的食物，健康餐吃久了真的回不去」、「超商的健康餐都超好吃....最愛小七的，主要是價格都不貴」、「7-11店員路過，店內健康餐幾乎用餐時段就會被買光，我們店完全沒有健康餐盒會打折的。」

新冠疫情爆發！4年前關鍵字帶動「健康餐熱潮」

然而有網友調閱了「Google Trends」的資料後，發現「健康餐」的關鍵字在2020年新冠疫情延燒時有了爆炸性的成長。而《NOWnews》記者也實際查看，發現在曲線上，2020年真的已經翻倍搜索，在2021年疫情最為嚴重之時，「健康餐」關鍵字更是直接爬上頂峰。

當時候不少人都在家自己備餐不外食，有許多人在家也沒辦法運動，追求的是一個「輕飲食的風格」，也許習慣使然，疫情期間也改變了很多人日常的飲食習慣，即便現在疫情後時代，健康餐的熱度仍然不滅，不僅各種健康餐開業，連超商的健康餐新品也是一年一年的推出！

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▲「健康餐」關鍵字熱度從2020年先是翻倍，到了2021年疫情最嚴重時直接衝到最高峰。（圖/Google Trends）
超商健康餐銷量超好！7-11健康餐開箱推薦

然而《NOWnews》記者本身也是超商健康餐的愛好者，由於剛好健身房樓上就有7-11的情況，因此記者對超商健康餐也有幾分研究。推薦給大家幾個新選擇，首先是「21Plus香草烤雞腿時蔬餐」這一款整盒熱量只有408kcal，售價則是89元，而且飯是採用「薑黃飯」，練後來上一盒搭配豆漿超讚！

另外則是「香烤雞胸鮮蔬餐」，基底是「紫米飯」，一盒355kcal，售價也是89元，低卡且口味較為清淡，也是非常適合健身族、想吃輕飲食的人；不過不想要吃太多飯的人，還有像是「紐奧良風味烤雞時蔬沙拉餐」、「地瓜雞胸肉沙拉」也都是非常讚的選擇！只能說健康餐時代來臨，注重健康的人也真的越來越多呢。

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▲近幾年超商也搶攻「健康餐市場」，不斷推出多種健康餐提供民眾選擇，方便又便宜深受歡迎。（圖／7-11全家新品分享區）

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