最懂事女友街訪瘋傳！2萬人朝聖「安慰男友神招」 本尊IG神到了
常常有網紅都會在路上隨機街訪路人，偶爾會讓素人爆紅，也會讓本來就有名氣的人被野生捕捉。而近日，就有一名正妹的街訪畫面在社群瘋傳，因為被問到「男友心情不好如何安慰時」，正妹露出超甜美的笑容，並且把馬尾往上紮起，讓大批網友全部笑翻朝聖，其本尊IG也被找出，竟然是一位擁有49萬追蹤的網紅。
記者張嘉哲/綜合報導
近日在社群上瘋傳一張國外街訪四格合成圖的照片，只見被街訪的正妹被問到「如果妳男友今天過得很糟，妳會如何幫助（安慰）他呢？」而該正妹一開始先是微笑，接著把頭髮掀起抓成馬尾，雖後低著頭，雖然沒有正式回應問題，不過該解答卻讓許多人莞爾一笑。
而該照片也被臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」發出，吸引超過2.1萬人朝聖按讚「我說她是最懂事的女友，應該沒有人可以反駁」、「我先去睡覺囉，看看夢裡面有沒有這種懂事的女友」、「氣質真的很漂亮耶！超美的」、「懂事的女友都是別人家的女友，真感傷。」
事後，有人也神出該正妹的真實身分，是一名為「Nahyun Kim」的網紅，她的IG竟然有高達49萬的粉絲追蹤，由於外型十分的甜美，笑起來更是可以電暈許多人，日常經常分享自己的美照，獲得許多網友盛讚！沒想到這次因為一個街訪，幽默有趣的回答，讓自己又再度在社群上爆紅。