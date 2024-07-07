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天熱新冠疫情燒！北市負壓隔離床剩3成　類流感也飆破預警值

▲進入夏季後天氣炎熱，而新冠疫情近來也再度大流行。（圖／記者葉政勳攝）
▲進入夏季後天氣炎熱，而新冠疫情近來也再度大流行。（圖／記者葉政勳攝）

家庭消費中心／綜合報導

近期新冠疫情升溫，台北市政府衛生局表示，統計至6月26日，負壓隔離病床空床率約30%，而新冠肺炎抗病毒藥劑均有庫存，衛將視耗用量進行藥品調撥。

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北市衛生局表示，目前新冠肺炎口服、注射用抗病毒藥劑均有庫存，其中倍拉維儲放於北市134間合約醫療機構，包括31間醫院、63間診所及40間藥局；莫納皮拉韋及瑞德西韋則儲放於醫院，提供有重症風險、免疫功能不全、嚴重腎功能或肝功能不全等新冠感染者使用。

疾病管制署自6月26日起已擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」至7月31日止；另流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病的類流感等病人、未滿 5 歲及 65 歲以上類流感患者亦可使用公費藥劑，目前北市共計381家醫療院所提供公費流感抗病毒藥劑服務。

▲今(6)日校園口罩解禁的第一天，但多數的學童進入校門前還是慣性地把口罩戴好。(圖／記者周淑萍攝)
▲夏季動輒飆38度高溫，民眾熱到口罩戴不住，但北市衛生局建議，年長者及免疫低下者，在人多處建議戴上口罩。(圖／記者周淑萍攝)
近期國內疫情升溫，國內外新冠疫情傳播風險持續，接種XBB疫苗能減少感染後重症、死亡風險，北市衛生局呼籲，出生滿6個月以上兒童、青少年及成人應接種1劑新冠XBB疫苗，另65歲以上長者、55~64歲原住民、出生滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，接種第1劑且間隔12週(84天)後可再接種第2劑以增強保護力。

據統計，截至6月25日，北市已接種新冠XBB疫苗逾24.4萬劑，其中莫德納XBB疫苗接種20萬劑，Novavax疫苗接種4.4萬劑，目前Novavax疫苗尚庫存約700劑，莫德納XBB疫苗則持續供應。
 
北市衛生局提醒，如有疑似新冠症狀，建議使用新冠家用快篩試劑自我檢測，如為陽性，建議不上班、不上課在家休息至症狀緩解，儘量避免非必要外出；此外，年長者或免疫低下者外出，或一般人前往人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場合，或進入醫療照護機構等高感染風險場所，都建議戴上口罩以維健康。
 

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