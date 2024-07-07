天熱新冠疫情燒！北市負壓隔離床剩3成　類流感也飆破預警值

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疾病管制署自6月26日起已擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」至7月31日止；另流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病的類流感等病人、未滿 5 歲及 65 歲以上類流感患者亦可使用公費藥劑，目前北市共計381家醫療院所提供公費流感抗病毒藥劑服務。
近期國內疫情升溫，國內外新冠疫情傳播風險持續，接種XBB疫苗能減少感染後重症、死亡風險，北市衛生局呼籲，出生滿6個月以上兒童、青少年及成人應接種1劑新冠XBB疫苗，另65歲以上長者、55~64歲原住民、出生滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，接種第1劑且間隔12週(84天)後可再接種第2劑以增強保護力。
據統計，截至6月25日，北市已接種新冠XBB疫苗逾24.4萬劑，其中莫德納XBB疫苗接種20萬劑，Novavax疫苗接種4.4萬劑，目前Novavax疫苗尚庫存約700劑，莫德納XBB疫苗則持續供應。
北市衛生局提醒，如有疑似新冠症狀，建議使用新冠家用快篩試劑自我檢測，如為陽性，建議不上班、不上課在家休息至症狀緩解，儘量避免非必要外出；此外，年長者或免疫低下者外出，或一般人前往人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場合，或進入醫療照護機構等高感染風險場所，都建議戴上口罩以維健康。