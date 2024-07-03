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土石溢流釀出軌！台鐵董事長杜微自請處分　7人懲處最重記過

▲台鐵董事長杜微今（3）日親自說明大清水溪橋土石流溢流導致列車出軌調查狀況。（圖/記者許若茵攝影）
▲台鐵董事長杜微今（3）日親自說明大清水溪橋土石流溢流導致列車出軌調查狀況。（圖/記者許若茵攝影）

記者許若茵／台北報導

台鐵今（3）日下午針對6月21日大清水溪橋土石流溢流導致列車出軌舉行說明會，由台鐵董事長杜微親自主持，針對本次疏失，他自請處分，其餘7人也將遭懲處，至於司機員負傷不退，敘獎記功兩次。

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台鐵229次(3000型自強號)6月21日16:50行經崇德=和仁間51K西正線(和仁隧道南口)受土石流衝擊影響，造成列車第2節車廂出軌，司機員手部骨折、8名旅客受傷。

杜微說明，台鐵調查本次事故是因為0403地震造成大清水溪上游多處崩塌、土石鬆動，河道累積大量土石；近期花蓮地區午後雷陣雨含水量飽和，6月21日降雨後，溪水由上游帶下大量土石，衝擊鐵路橋台，溢流覆蓋鐵路路線軌面。

杜微指出，229次司機員發現土石流覆蓋軌面後緊軔煞車，但仍撞及土石流，煞停後停於和仁隧道內，3車出軌，車下設備多處受損，司機員手部骨折、8名旅客輕傷。司機員傷勢預估需要1個半月恢復，現在正在休養中。

花蓮工務段值班室配置，規定24小時派員監看，杜微表示，事發當時值班人員有在值班室值勤，事發前16時25分至27分曾離開上洗手間，是日監控人員有監測雨量，累積雨量低於預警值，導致監控人員疏於注意，兩台輔助攝影機畫面有顯示在監測螢幕上，該值班人員未注意土石流溢流而未通報。

行政懲處方面，杜微因為未能完善安全系統、督導不周導致事故發生，自請處分，總經理、副總經理、工務處副處長、養路室組長記申誡一次，值班人員申誡兩次，工務處處長、花蓮工務段段長記過一次。另司機員負傷不退記功兩次、列車長記功一次，兩名服務員嘉獎兩次。

針對後續改善措施，杜微分享，已邀相關單位進行會勘，加速溪床疏濬整治工作，預計7月31日可完成疏濬，也將大清水溪鐵路橋現場既有輔助攝影機設定調整為常時顯示，增設2螢幕並加派由2人24小時監看，已於6月26日完成，他也提到，台鐵將於大清水溪橋設置土石流溢流告警系統，預計7月22日完成。

宜花東地區30座具土石流潛勢風險的橋樑，杜微說將優先設置CCTV監視及水位計，若經現勘後，無法以工程改善者，則規劃設置土石流溢流告警系統。

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