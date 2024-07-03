韓男娶越南新娘慘了！新婚6天女方就人間蒸發 公開個資通緝引議
40歲台灣髮型設計師Nick日前分享自己花70萬，迎娶18歲的越南新娘陳氏錦貴，掀起網友論戰。事實上，「跨國婚姻」在韓國近年也急速增加，並因此衍生不少問題。昨（2）日就有一位韓國YouTuber稱有位嫁來韓國的越南新娘，結婚僅6天就離家出走，至今失聯人間蒸發，甚至還公布了該位越南新娘的姓名和照片「通緝」，也引發私刑正義、妨礙隱私的爭議。
記者倪浩軒/綜合報導
根據韓媒《Edaily》報導，這位YouTuber以「入境6天就逃跑的越南新娘！公開通緝非法滯留的女人」為題，在網路上透過影片分享一位韓國男子A某的故事，稱A某迎娶越南新娘B某，但才新婚6天，B某就離家出走，迄今音訊全無。
影片中還曝光了B某的全名和照片，並揭露B某的簽證已經到期，現在於韓國是非法滯留身份。這位YouTuber甚至還跑去據稱是B某打工地點的KTV堵人，但是撲了個空，並未在現場發現B某身影。
影片公開後引發爭議，有韓國網友批評「再怎麼生氣，也不應該洩漏人家真名」、「直接曝光照片是私刑制裁吧」。但也有韓國網友支持，「一定要找到她並嚴懲」，「如果只是拿了錢就跑，我也會瘋掉」。
根據韓國官方今年3月公布的最新統計，去年韓國共有19萬4千對新人結婚，其中有2萬對是跨國婚姻，跨國婚姻佔總婚姻數約10.2％，而跟前一年相比，跨國婚姻增加了3000對，約成長18.3％。
跨國婚姻在韓國越來越普遍，也傳出許多婚姻詐騙，有部分外籍配偶只是為了取得韓國國籍才與韓國人結婚，婚後就失聯。不過韓國當局尚未針對跨國婚姻衍生的爭議進行總體的調查或是提出正式應對政策。