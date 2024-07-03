台鐵平均薪資4.9萬「跟高鐵比少一半」挨批低薪當然找不到人
台鐵今（2023）年元旦公司化，首度招募從業人員，原本規劃招考936人，最後僅錄取756人，甚至台東電務段僅1人報名，卻因為通過考試無人錄取。有立委認為，台鐵薪資及福利不好，平均薪資49388元，與高鐵平均89917元差距甚大，甚至僅有高鐵的5成，呼籲台鐵提高待遇。對此，台鐵董事長杜微表示，新進從業人員若績效好，年薪有機會超過具公務員資格的留任人員。
記者魏妤庭／台北報導
有立委今日在立法院交通委員會質詢，對於台鐵公司化後招募從業人員卻錄取不足額，直批因薪資待遇沒有提升，台鐵員工薪資水準普遍偏低，高鐵非主管月薪資平均達到89917元，但台鐵非主管月薪資平均僅49388元，僅高鐵平均的5成，特殊人員像是勞安、醫護人員等薪資更低，要求要有雙證件，薪資竟只有2.5萬元，比業界平均薪資標準低，「當然招不到人」，更直呼薪資結構不改變，台鐵公司化沒有實質意義。
該立委更舉例，台鐵沒有公務員福利後，大家從業意願不高，例如台東段電機人員，招募7人僅1人報考，建議台鐵研究民間公司福利。
對此，台鐵董事長杜微承諾將改善員工福利，並表示現行台鐵採雙軌制，公司化前具公務員資格留任員工，因為舊軌有相關規定，要再提高薪資不容易，但新招聘的從業人員若績效好，年薪有機會超過同等職位的留任人員。
不過，高鐵表示，依據法令規定，公開資訊觀測站揭露「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，2023年度全年總薪酬1079000元，但是年度總薪酬除了本薪外，還包含獎金、加班費、各項津貼補助，並不只有單月月薪。
據了解，高鐵薪水採取年薪計算，去年12個月月薪加上6個月年終績效獎金，去年薪資為18個月，若排除獎金因素，實際上高鐵非主管職員工平均月薪為5.9萬元。