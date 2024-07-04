越南力拼AI！經濟部長訪美見企業大咖 促微軟、Google加碼投資
近期越南計劃投資部部長阮志勇（Nguyen Chi Dung）於訪問美國期間，向半導體業者邁威爾科技（Marvell Technology）以及科技巨擘Google和微軟呼籲擴大在越南的投資，同時也會晤台灣台積電（TSMC）前副總裁，希望能加強發展AI產業及半導體事業。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南經濟》報導，阮志勇在本月22日至26日訪問美國，與眾多美國企業高階管理層以及美國官員會面，在會見台積電前副總裁理查德·勞頓·瑟斯頓 (Richard Lawton Thurston) 博士時，曾支持許多公司和政府建立阮志勇部長表示，越美全面戰略夥伴關係升級以來，兩國積極推動科技、創新等領域的外交活動與合作。
瑟斯頓博士則指出，越南擁有發展半導體和人工智慧產業的重大機遇，特別是擁有豐富且訓練有素的年輕勞動力。他補充說，人工智慧技術需要感測器、記憶體、數據收集和處理等各種技術。因此，他建議越南可以選擇其中一個階段來專注於發展和建立其策略。
在會見微軟公司國際政策總監凱瑟琳·尼爾（Kathryn Neal）女士時，阮志勇部長肯定越南政府高度重視並全力支持微軟在越南的商業投資，建議微軟盡快派高級領導人代表團訪越與越南同行探索、調查和討論在越南投資研發中心、啟動培訓、孵化和人工智慧應用研究合作計畫的機會。
另外阮志勇也督促半導體業者邁威爾科技（Marvell Technology）以及科技巨擘Google加碼投資越南，讓越南成為東南亞半導體產業的發源地。