《人選之人》謝盈萱台詞掀Metoo浪潮 伴侶盟頒平權最佳貢獻獎
謝盈萱在代表作《人選之人-造浪者》飾演從政女性角色翁文方，一句台詞「我們不要就這樣算了」，激起台灣的Metoo浪潮，她也響應不少LGBTQ族群平權活動，日前她出席伴侶盟年度大會，獲頒「平權最佳貢獻獎」殊榮。她在座談會上，以自己主演《俗女養成記》和《人選之人-造浪者》兩個截然不同的角色，去剖析女權覺醒和社會變遷的過程。
記者林奕如／台北報導
提到與伴侶盟的結緣，謝盈萱表示早在2017年就知道伴侶盟一直不斷為LGBTQ族群推動與幫助，進一步了解是在2021年接觸到「同恐不再」活動時，她提到在台灣還沒有辦法同婚合法的時候，因參與「愛最大慈善光協會」公益活動，希望以演藝界和自身的一己之力，將人權組織生硬的人權語言，化為一般人能共感的內容，也因著這個信念而和伴侶盟攜手並進。
謝盈萱以《俗女養成記》角色「陳嘉玲」引起六年級女性強烈共鳴，這角色身處在台灣社會蓬勃起飛，女性意識抬頭萌芽，卻還受傳統禮教束縛的農業社會傳統氛圍，她分享心中感受，「在我們成長的時代，家裡的爸爸是最大的，我們也會經歷很多階級關係，比較父權意識的社會。」又提及在這20年期間當中，整個社會變化非常之快，「這要感謝很多人走在我們的前面，呼籲改變了這個社會，我們等於也是得到幫助、受惠的一群人。」
謝盈萱演活《人選之人-造浪者》翁文方掀Metoo巨浪，她也說：「我也在詮釋中帶入自己成長環境的經歷，怎麼和階級和父權去抗爭。我本身很喜歡這個角色，因為她講的不只是同志，她所講的平權議題更大，跟整個社會架構有關，我也知道這是大家非常關心和想打破的東西。」
※【NOWnews 今日新聞
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