肯尼NOW星球／傷兵點點名！這兩位賽季頻繁見紅 竟有這共同點?!
在籃球場上的碰撞是很常見的一件事情，能力越強，受到的傷可能會越多嗎？本週的《肯尼NOW星球》將和觀眾分享PLG本季頻繁受傷的球員，以及球員受傷對球隊所帶來的影響。
影音節目部/綜合報導
回顧PLG的23-24賽季，以國王隊的Byron Mullens和林書豪為例，兩人腳底板的受傷，讓連勝中的國王隊戰績有下滑的情形，其中林書豪更是有許多受傷畫面都讓球迷印象深刻，而在季後賽面對夢想家強硬的防守，讓他大喊：「被針對」，不過肯尼哥卻認為林書豪對「針對」的反應有點慢，還建議他應該做「這件事」才能減少在場上見紅。
除了林書豪，同樣是頻繁受傷的施晉堯，他曾在連續四個禮拜的比賽裡，都有「掛彩」的狀況，例如眼角破裂、眼旁瘀青甚至是耳根撕裂等等，其中引起不少討論的傷勢就是面對攻城獅的比賽中遭到艾夫伯踢到耳朵，提到這場比賽肯尼哥在節目中也分享當下他的心情，同時對施晉堯本季在鋼鐵人效力也表達了一些看法。
場上碰撞難免，面對傷痛球員也都拚盡全力，除了施晉堯和林書豪，節目中也提起「這位球員」因為受傷的時間點導致球隊在關鍵比賽中有危機出現，想知道更多的內容就鎖定7/4晚間8點播出的《肯尼NOW星球》。