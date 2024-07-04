賈靜雯漂髮「新髮色超仙」！人生第一次染髮到隔天：暑假當個辣妹
藝人賈靜雯出道多年，憑著姣好的外貌和精湛的演技，獲得大批粉絲支持與喜愛。現年49歲的賈靜雯，雖然已經生了3個孩子，但依然維持凍齡美貌與性感火辣的體態，讓外界都感到相當佩服，而她最近透露自己挑戰漂髮，改變過去一直以來維持的樣貌，開心曬出成果影片後，笑著表示：「耶！迎接我的暑假～當個辣妹。」吸引大批網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
賈靜雯昨（3）日在IG上發文透露，自己想了很久，決定挑戰不同於以往的髮型，「漂了三次才把原來的顏色去掉！人生第一次為了改變坐到半夜，對髮型師來說要改變我一直的樣貌也是挑戰。」從影片中也可以看到，賈靜雯從晚上7點踏入髮廊，一路染到半夜3點才完成新髮色，過程中她一度睡著，但仍興奮表示：「期待全新的樣貌！」
最後，賈靜雯挑戰漂染的成果順利出爐，她開心又滿意地說道：「耶！迎接我的暑假～當個辣妹！好喜歡我的新髮色，挑戰成功！好棒棒！」此外，賈靜雯也透露會以新髮型投入之後的工作中，「敬請期待之後的大片。」
許多粉絲看到賈靜雯的影片之後，都紛紛留言表示：「原以為會變粉色嚇一跳，結果超美」、「好正！全台灣最正的藝人」、「完全是跟女兒們當姐妹了！好好看」、「怎麼會藝人跟經紀人都這麼漂亮」、「長得漂亮怎樣染都好美」、「辣～個妹妹！撥髮瞬間直接被電暈」、「超好看的啦！想跟賈靜雯染同款髮色。」