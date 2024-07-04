火龍果風波藍綠首長兩樣情！黃偉哲譴責麥玉珍 許淑華低調以對
民眾黨立委麥玉珍自爆，曾把台灣火龍果的「莖切段夾帶回越南種」，被批評白目。火龍果盛產地的台南市長黃偉哲，今天公開表示「很不可思議」，要求行政院一定要追究。最大產地的南投縣長許淑華，僅低調的由縣府以文字回應，表示歡迎大家多多採購營養、低熱量的火龍果。
記者顏幸如／台中報導
麥玉珍自爆曾將火龍果（又稱紅龍果）的莖夾帶出境回越南種，可惜沒種成功，引起各界譁然。台南市長黃偉哲今（4）日上午出席行政院會受訪時，表示很不可思議，痛批麥玉珍不顧農民生計，以前香蕉的案例歷歷在目，現在還想將火龍果也帶去國外種植，質疑「這樣不分藍綠的去打擊台灣農民用意何在？真的覺得非常遺憾無法接受，相關違法部分，希望行政院一定要追究。」
依農業部年報，南投是火龍果的第一大縣，種植面積全台第一，產量11233公噸，年產值4.8億元，幾乎每5顆火龍果，就有一顆來自南投，其次是彰化、屏東與台南。而南投和台中，同時也是民眾黨派給麥玉珍督導的責任縣市。
《NowNews》記者向縣府請教縣長許淑華對此事件的看法，縣府僅低調表示，火龍果是南投縣重要農產品之一，低熱量富含纖維，可抗氧化預防慢性病，是營養成分高的水果，歡迎大家採購本縣的火龍果，至於台灣農產品的外銷，應符合產銷履歷、果品農藥殘留符合輸入國標準等相關規定辦理。