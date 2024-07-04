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25歲正妹導演自爆怪癖！《血繼》來台上映　印尼觀眾產生內心陰影

▲ 《血繼》年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜（Inarah Syarafina）首執導筒。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲ 《血繼》年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜（Inarah Syarafina）首執導筒。（圖／采昌國際多媒體提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

勇奪印尼電影票房冠軍，引發觀眾集體尖叫的最新恐怖懼作《血繼》（Temurun），即將在7月19日於台灣駭人獻映。全片聚焦世代相傳的恐怖家庭傳承之謎，由年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜（Inarah Syarafina）首執導筒。擁有高顏值的她，長期懷抱電影夢，對自己年紀輕輕就能當上導演，甚至還可以領導近一千名工作人員完成作品，讓她直呼：「不敢相信！」

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熱愛恐怖片成痴的她，為了親自了解創作者如何製造電影中的懸念，還選擇恐怖片作為她的導演處女作，更特別在製作期間重溫許多經典恐怖片，甚至自爆自己最喜歡看《鬼店》（The Shining）紓壓。值得一提的是，由於伊納拉相信每個角色都有專屬色彩，因此也在海報上發揮巧思，讓本片海報成為恐怖片中難得使用「紫色」作為主色調的作品，讓觀眾留下深刻印象！

▲造成印尼觀眾集體內心陰影的恐怖懼作《血繼》，即將在7月19日於台灣上映。（圖／采昌國際多媒體）
▲造成印尼觀眾集體內心陰影的恐怖懼作《血繼》，即將在7月19日於台灣上映。（圖／采昌國際國際多媒體）
《血繼》不僅在劇情上跳脫巢臼，打造繼新鮮又能產生共感的恐怖新型態，在海報設計上，也跳脫恐怖片常見的血紅色調，選用「紫色」作為主色彩，為恐怖片添加新意。該巧思正是來自導演的主意，她認為每個角色都有專屬色彩：「我總喜歡用顏色來表現人物！女主角是紅色，因為我覺得她是個堅強的女生，領導著家庭，而且是個大膽的人，總是知道自己想要什麼。男主角則是藍色，我覺得他內心隱藏很多說不出口的情感，也許是不知道如何表達。他其實是個憂鬱的人，只是表現方式比較獨特，所以我結合了這兩種顏色！」她也同時向觀眾喊話：「等觀眾進戲院觀賞之後，就會知道為什麼他們會如此重要了！」

這部造成印尼觀眾集體內心陰影的恐怖懼作《血繼》，即將在7月19日於台灣駭人獻映。本片劇情描述母親的驟逝，讓瑟納（布萊恩多馬尼飾演）與黛惟（亞薩明賈塞姆飾演）被多年未見的父親接去城裡一起生活。抵達新家後，兩人見到疏遠以久的祖母加亞特里（賈姜C諾兒飾演），同時也被分派到家族經營的屠宰加工廠學習，以繼承讓這個家得以三代興旺的家族事業。母親驟逝讓黛惟難過不已，也因為祖母的溫暖關懷而獲得一絲慰藉；瑟納則努力工作，試圖贏得父親的喜愛。不過，兩人默默發現家中有不尋常的跡象，試圖威脅著他們的性命…。


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