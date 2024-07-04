全國中小學聽障夏令營高雄登場　多元活動展高雄魅力

由高雄市政府教育局主辦，高雄市立楠梓特殊學校承辦的「2024全國中小學聽障夏令營活動」，於7月3日至7月5日在高雄市舉行，活動以「攜手語你-樂ㄧ夏」為主題，共有176位聽障學生、50位隨隊師長參與。夏令營結合高雄市獨特的自然風光、文化特色，讓聽障學生透過知識學習與實際探索，獲得難忘且有意義的體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
為確保活動順利進行，每輛遊覽車均配備專業隊輔人員、手語翻譯教師與醫療人員，提供參與學生全方位的照顧與支援。也安排豐富多元的活動，帶學員體驗當地文化，包括田寮月世界感受自然風光，美濃民俗村油紙傘DIY活動，同時造訪駁二藝術特區，深入瞭解藝術與創意；最後參觀國立科學工藝博物館，拓展對科技的認識與想像力。
高市府教育局長吳立森說，高雄市很榮幸在暑假時，為全國聽障學生安排這樣一個豐富多元的活動，讓聽障學生有機會透過實際體驗認識高雄市獨特的自然風光與文化特色，鼓勵所有參與的師生們能夠珍惜這次難得的機會，透過參與這次三天兩夜的夏令營活動，學習、探索與交流，並在活動中建立美好的回憶與友誼。也藉此展現高雄市豐富的教育資源與景觀風貌，感受這座城市的美好與活力。
7/3的晚宴節目特別邀請到高雄市正興國中的黃荏澧，帶來精彩的爵士鼓表演。荏澧鼓齡大約6年，國小低年級參加亞洲盃鼓王爭霸賽獲得優選後，就開始他勇往直前的鼓手生涯！目前通過中華爵士鼓第四級的認證。另有臺北啟聰學校、國立南大附聰用心準備的精彩表演。