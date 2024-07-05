大谷翔平喜迎30歲生日！社群感謝球迷票選　明星賽預計棒次也曝光

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大谷翔平日前在明星賽第一階段票選上，獲得球迷277萬7123張票數支持，是國聯指定打擊席次票數最高的球員，領先排行第2名的費城人Kyle Schwarber超過100萬張票。而國聯的人氣王最終則由費城人當家球星Bryce Harper拿下，他獲得327萬7920票數肯定，本屆明星賽將是Harper個人生涯第8度參與。
而大谷翔平雖然今年無緣拿下明星賽人氣王殊榮，但他今（5）日也迎來自己的30歲生日，隨後也在個人社群上發布貼文，親自感謝球迷支持，他寫下：「2024年全明星賽，感謝所有人的投票，我們德州見！」貼文下方留言區也湧進各國球迷的留言，除了表達對大谷的支持以外，也有許多球迷順道祝賀大谷30歲生日快樂。
國聯明星隊主帥稱 大谷預計將扛第2或第3棒
而今年國聯明星隊總教練，則是確定由亞利桑那響尾蛇隊主帥Torey Lovullo接下，他也在今日賽前受訪。當被記者問到大谷翔平今年明星賽預計將打第幾棒，Lovullo則表示，大谷可能會擔任前3棒，但他隨後也透露，會讓自家響尾蛇二壘手Ketel Marte，擔任國聯明星隊開路先鋒角色，因此大谷實際上可能將擔任第2棒或第3棒。
而大谷翔平本賽季在球隊開路先鋒Mookie Betts健康出賽的情況之下，多半擔任道奇第2棒工作，直到Betts如今遭逢傷勢後，才扛下開路先鋒任務。而大谷過去在全明星賽上，也都有擔任過第1棒與第2棒的經驗，生涯在明星賽個人則累積4個打數，敲出1支安打，另選到2次四壞保送。