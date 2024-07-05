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安全開心FUN暑假　黃偉哲呼籲「三不四要」落實好習慣

▲臺南市市長黃偉哲提醒兒少及家長，暑假期間謹記「三不四要」原則，共同守護兒少免於遭受數位性暴力的迫害。(圖／台南市府提供)
▲臺南市市長黃偉哲提醒兒少及家長，暑假期間謹記「三不四要」原則，共同守護兒少免於遭受數位性暴力的迫害。(圖／台南市府提供)

記者郭俊暉／台南報導

臺南市政府社會局於暑假期間推動青春專案並強化兒少性剝削防制工作，共同守護兒少免於遭受數位性暴力的迫害。市長黃偉哲提醒兒少及家長，謹記「三不四要」原則，包含「三不」不拍攝私密部位、不分享裸露照片、不隱忍惡意威脅；若不慎遇到私密照片外流時，也記得「四要」要求助、要蒐證、要報警、要移除，並可向性影像處理中心尋求協助下架性私密影像。

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暑假期間臺南市除啟動青春專案外，為提升兒少、家長、老師及社會大眾對於兒少網路性剝削的認識，社會局同時藉由多元的預防性宣導，讓防暴的意識深植人心，以提高警覺並加強自我保護的能力。

黃偉哲表示，新型態的數位性暴力正朝著兒少及家長迎面撲來，隨著智慧型手機及網路普及，性犯罪者可能透過網路接近兒少，或是利用好奇心，引誘兒少拍攝私密影片或照片並藉此威脅恐嚇散布，勒索財物或發生性行為，使兒少陷入數位性暴力的危機。

社會局局長盧禹璁指出，兒少性剝削事件不分性別，任何人都可能受害。過去常見案例多是少女網戀傳送裸照或視訊裸聊外洩，近年少年受害者則日漸增加，且多為性誘拐或未經同意拍攝及散布性影像。青少年正處對性充滿好奇的階段，一不小心就會成為性犯罪者攻擊的對象。

社會局為持續強化性剝削防制工作，113年持續委託台灣小螞蟻教育關懷協會推動兒少性剝削被害人輔導服務暨防制宣導教育，截至6月共辦理11場次宣導教育共計2,668人次，致力提升兒少網路安全意識及自我保護觀念。

社會局呼籲，去年(112)性暴力犯罪防制四法包裹式修正，透過專章保護、加重罪責及強化被害人保護配套措施，其中使兒少被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為的性影像案件，最高可處10年以下有期徒刑，若加以散布兒少性影像，最高可處7年以下有期徒刑，而無正當理由持有兒少性影像可處1年以下有期徒刑，勿以身試法。若兒少不幸成為被害人，請勇於撥打110、113保護專線或向「性影像中心」諮詢（02-6605-7373）求助，一起共創友善零暴力的城市。

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