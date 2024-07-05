麥玉珍夾帶火龍果回越南 生產大縣的許淑華終於說話了
民眾黨立委麥玉珍自爆，曾把台灣火龍果的「莖切段夾帶回越南種」，引起各界撻伐。南投縣是台灣生產火龍果第一大縣，縣長許淑華今天表示，麥玉珍是越南新住民，早期應該不熟悉台灣法規，但現在已經擔任立委，就該加強對相關法規的了解，避免其他人模仿；麥玉珍既然喜歡紅龍果，歡迎將紅龍果行銷到越南和其他國家，為南投水果打開更多國際市場。
記者顏幸如／南投報導
麥玉珍前天在台中自爆，曾將火龍果（又稱紅龍果）的莖夾帶到越南娘家種植，但沒有種成功。民進黨台南市長黃偉哲昨天痛批麥玉珍不顧農民生計，以前香蕉的案例歷歷在目，現在還想將火龍果也帶去國外種植。但產量佔全國1/5的南投縣更大，昨天並未表達立場。
縣長許淑華今（5）日到鹿谷參加新住民社區據點揭牌儀式，被媒體問及此事，她表示南投縣是全台紅龍果種植面積最大產區，麥玉珍是越南新住民，早期應不熟悉台灣法規，但麥玉珍現在擔任立委，應加強對相關法規了解，避免其他人模仿。
許淑華說，麥玉珍將紅龍果帶回越南種植，主要還是喜歡台灣栽培的紅龍果，她歡迎麥玉珍幫忙行銷南投紅龍果到越南以及其他國家，也希望中央加強台灣水果外銷，為農民打開更多國際市場。