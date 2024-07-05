李柏毅要求小港機場引進中型機型　確立直飛歐美航班目標

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小港機場是南部重要國門，李柏毅質詢時表示自己在5月15日前往視察小港機場，雖說現有880億元的航廈改建案進行中，但南部人要的不是這個。李柏毅指出，疫情後小港機場出入境能選擇的航班極少，導致南部鄉親通勤成本相較北部民眾高出不少，行政院應引進雙走道飛機、提供小港直飛歐美航班，以落實交通公平正義。
李伯毅以小港機場航班為例，高雄許多航班原先有A330、波音747等可以乘載較多人的雙走道飛機，然而在疫情後卻僅剩下單走道飛機；李柏毅又以華航公司直飛東京載客率作比較，高雄的96.4%遠遠高於桃園的84.2%，但小港機場使用的卻都是A321機型，後者則是A350的雙走道大飛機。
李柏毅指出，隨著國際高科技大廠與商務旅客陸續進駐高雄，又如年底火星人即將來台舉辦演唱會，可預期會有大量外國旅客來訪，大家卻得在桃園降落、搭乘高鐵，才能抵達高雄。既然政府接下來要大量投資小港機場，他認為，高雄不能沒有直飛歐美的班機，現階段應優先引進中型機型如波音747，提供南部民眾與國外旅客更便捷的服務。
李柏毅也說，3月6日自己在交通委員會質詢時，得知雖然華航董事長正在購入A350等大型飛機要等到2025年後才會考慮進駐小港，波音787機型則是要等到2026、2027年到位後再做整體思考。李柏毅認為整體時程太慢、高雄將錯過許多發展機會，行政院必須審慎評估小港機場班次問題，或先要求國航優先調度A350與波音747等大型飛機，先來服務南部超過三個小時以上的旅途。