魔術開最高「87.6億」合約簽Franz Wagner 本季3數據創生涯新高
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，奧蘭多魔術隊與陣中年輕大前鋒Franz Wagner已達成5年總價值最高可達2.7億美元（約合台幣83.2億元）的續約合約，他將和Paolo Banchero繼續搭檔，成為聯盟最頂尖的年輕前場組成之一。
記者黃建霖/綜合報導
根據NBA記者Brett Siegel的說法，Wagner的合約續約金額為2.24億美元（約合台幣87.6億元），若能入選最佳陣容，他的總金額最高可能達到2.7億美元－也就是球隊薪資上限的30%。
Wagner成長明顯 魔術開大約留他
這位來自德國的22歲年輕前鋒曾效力於密西根大學，在2021年以首輪第8順位被魔術隊選中，目前代表球隊出賽的231場比賽全部先發，經過3年打磨，Wagner現已成長為一名全面的得分手和能在攻防兩端做出貢獻的出色鋒線。
在上賽季的72場比賽中，Wagner場均19.7 分5.3籃板3.7助攻，三項數據皆創造了職業生涯最高紀錄，並幫助魔術隊自2019-20賽季以來首次重返季後賽，他們最終在首輪系列賽不敵克里夫蘭騎士。
Franz Wagner去年夏天幫助德國隊贏得了FIBA男籃世界盃，他也計劃參加於本月晚些時候開幕的巴黎奧運會，爭取人生中第一塊奧運金牌。