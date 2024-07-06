高雄小小警消體驗營開跑 林炎田：學習各項保護自己知識
高市警局與消防局所舉辦的一日小小警消暑期職人體驗營，在警消人員一連串令人驚呼連連的精采表演下拉開序幕。近120多名小小警察、小小消防與少年刑警與警消哥哥、姐姐們的互動中學習各項保護自己的知識。警察局長林炎田表示，孩童深入認識警消執勤的方式，拉近警民間的距離，並從小建立起正確的法治觀念，最重要的是懂得利用資源、知道管道如何求救。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局於暑假青春專案期間，由少年隊、婦幼隊、騎警隊、保大特勤、交大重機、鼓山分局、苓雅分局、保三總隊警犬隊與消防局特搜中隊（犬隊、繩隊），共同舉辦「警消『龍』來守護青春」大型宣導活動，提供120個名額讓5至11歲的小朋友體驗擔任小小警消，並透過犯罪預防知識進行闖關遊戲。
今天的「警消『龍』來守護青春」一日小警消活動，由保安警察大隊特勤中隊以垂降現身率先登場，並以刺激精彩的行動劇帶來首波高潮，緊接著由「蘋果家族街舞團」展現孩子們專屬魅力，精湛的舞技讓現場大小朋友看得目不轉睛，壓軸的則是消防局繩索救援隊展示專業級省力滑輪架設及高超T型救援技能，一連串令人驚呼連連的精采表演為活動拉開序幕。
另外，活動中，為了增加孩子們的犯罪預防知識量能及體驗各類警消工作內容，首先安排警消同仁全副武裝、配戴各項應勤裝備以走秀加上手舉牌介紹的方式，讓孩子們進一步了解警消人員的角色、知曉遇到不同危難時應求救的對象，現場也以闖關方式將兒少性隱私、性剝削、毒品、詐欺等青少年易觸法案件及交通安全、防火、防災、緊急救護等多元知識，藉由遊戲融入孩子們的日常生活，使其印象深刻。
警察局局長林炎田表示，今年暑假警察局規劃一系列暑期體驗宣導活動，藉由活動本身寓教性質，傳達犯罪預防宣導觀念給兒童、少年，提醒大家注意自身安全，避免沉溺網路世界不慎觸法或被害，尤其是小小警消體驗活動，更讓家長、孩童深入認識警消執勤內容方式，拉近與民眾間的距離，並從小建立起正確的法治觀念，最重要的是培養保護自己的意識以及懂得利用資源、知道管道如何求救。