打造高雄科技校園城　李柏毅力拼高捷紫線在2028年動工

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李柏毅指出，紫線將配合聯外道路，服務橋科、楠梓產業園區，以及義大、樹德等產學大學城通勤者，全力協助推動S廊帶。他也提到今年4月時，陳建仁前院長率團勘查台39南延工程，將橋科聯外道路列為優先段施作，5月初再訪高雄視察楠梓產業園區聯外道路，關心楠梓園區的匝道、聯外道路，可見中央對高雄地方建設的重視，以及交通網路的重要性。
現今黃線工程已發包執行中，同為軌道建設，李柏毅卻對紫線的未來感到擔憂，在藍白花東建設條例與財劃法影響下，前瞻預算可能被排擠、影響紫線建設進度，他再三向院長表達擔憂，盼聯合所有同仁守護資源，強調不能讓得來不易的建設成果被有心人士拖延。
卓榮泰院長認同李柏毅的擔憂，也同意前瞻計畫對地方的重要性，若是前瞻和特別預算用鑿，捷運紫線的進度將被影響，他向李柏毅表示，編列預算時必定會考慮地方需求的優先順序，保持預算彈性的能力，照顧真正需要建設的地方。
李柏毅會後表示，上禮拜自己出席捷運紅線岡山車站的通車，讓他想起國民黨執政時「岡山路竹延伸線」兩階段總共被退件27次。他感慨，當年自己與時任市長陳菊四處奔走，一直到政黨輪替後，總統賴清德當行政院長時才通過第一階段核定綜合規劃與預算，深知地方建設推動的不易。
李柏毅強調，過去自己參與了岡山車站旁的招商過程，清楚捷運工程帶動周邊產業生態的重要效應，不管是岡山車站旁的樂購商場與雙公辦都更、左營高鐵的高鐵科技之心都更案，再再應證了「建設到哪、發展到哪」的理念，現在台積電預計在明年開始量產，自己會全力推動紫線如期而至，串起產業、商業與民生，讓左營楠梓成為帶動北高發展的關鍵角色。