麻豆總爺寶島歌王文夏季　黃偉哲邀大家來聽歌

臺南市麻豆商圈文化觀光發展協會與臺南市政府今(6)日共同舉辦「麻豆商圈-寶島歌王文夏季」主題市集活動，活動以透過紀念寶島歌王文夏為主題，結合麻豆在地特色人文、特色店家，在去年剛成立的麻豆文夏紀念館舉辦，市長黃偉哲也親自出席開幕典禮，並邀請全國的文夏歌迷一起造訪麻豆。
記者郭俊暉／台南報導
今天的市集也結合政府力推的智慧化與低碳化街區的趨勢，現場提供數位支付平台，與環保餐具租用的服務，希望讓低碳城市數位轉型落實到日常消費生活中。
黃偉哲表示，麻豆商圈舉辦文夏季是緬懷寶島歌王，也是麻豆的子弟的文夏，藉著今天的活動一方面讓大家再次傳唱文夏的好歌，一方面也來推廣行銷麻豆商圈的好物特產，天氣雖然熱，但今天文夏季的活動很豐富，歡迎大家來！
這次《麻豆商圈-寶島歌王文夏季》主題市集行銷活動，除了邀集35家臺南的消費名攤如合口味肉乾、聖麥麵包坊、楊哥楊嫂肉粽、大水缸酸梅湯等，也邀請到新生舞蹈團特別創作文夏音樂秀做開場表演，並有文夏音樂饗宴、文夏那卡西、文夏時代扮裝Look show等活動，滿滿一整天的舞台表演讓所有市民朋友目不轉睛。
另外更重要的是當天消費滿200元，即可獲贈一張摸彩卷，最大獎為價值近3萬元的15吋觸控螢幕行動式KTV，歡迎所有的市民朋友，周末攜家帶眷，來一趟總爺藝文中心，在熱辣的夏日午后來一場清新脫俗的小確幸輕鬆之旅，一起來聽文夏、摸彩得大獎。