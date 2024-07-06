日本販賣機擺著「牛皮紙袋」！他靠近一看超驚訝：見識福島的溫柔
飛到日本旅遊過的民眾都知道，在當地大街小巷都能看到許多自動販賣機設置，品項還極度多元，甚至連熱食都能買到。不過最近在日本社群上，就有民眾在福島一台販賣機前看到「神秘牛皮紙袋」，靠近一看才知曉「暖心真相」，事件更引發超過10萬人討論。
記者潘毅／綜合報導
一位日本網友在社群平台X上發文分享，自己在一台自動販賣機前，看到了有一個神祕的牛皮紙袋，就放在找零區的下方，讓他萌生了一些警覺心，拿出手機進行拍照記錄。
怎料靠近後一查看，才發現牛皮紙袋上寫著「15時50分發現，找零未取」，才驚覺是有人買完東西後忘記把零錢拿走，後面好心人發現後，把零錢收好放進紙袋，並貼心地放在販賣機旁，方便失主想到時回頭能找到，知曉事情來龍去脈後，也讓原PO驚呼：「福島縣人溫暖到可怕」。
暖心的過程曝光後，立刻吸引超過10萬日本人按讚，並已經有超過400萬次瀏覽，紛紛留言感嘆，「真的溫暖到好可怕啊！」、「居然還把零錢放在牛皮紙袋中，福島縣人的溫暖好驚人」、「身為福島人，為這件事感到自豪」、「居然都沒有人拿走啊，治安真好呢」、「這種溫柔確實少見了」、「居然還有這一招」；不過也有人認為，「在東京的話，大家不是直接無視就是拿走，絕對不會發生這樣的事」、「失主或許早就忘記，只是徒勞的溫柔」。