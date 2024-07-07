勇士正式對Markkanen開出報價！ESPN：他們願「梭哈」就可得到他

43歲莊智淵攜19歲高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　師徒檔寫參賽最佳成績

▲桌球師徒檔莊智淵（右）與19歲好手高承睿在WTT曼谷球星挑戰賽拿下亞軍，這一對師徒黨寫下參賽最佳成績。（圖／記者朱永強攝）
▲桌球師徒檔莊智淵（右）與19歲好手高承睿在WTT曼谷球星挑戰賽拿下亞軍，這一對師徒黨寫下參賽最佳成績。（圖／記者朱永強攝）

記者路皓惟/綜合報導

備戰即將到來的巴黎奧運，台灣桌球師徒檔莊智淵、高承睿6日先在WTT曼谷球星挑戰賽決賽登場，對戰日本組合張本智和、松島輝空，即便最終莊智淵、高承睿以總局數2：3落敗，拿下亞軍，但這對年紀相差24歲的師徒檔，已經創下兩人在WTT賽事的最佳成績。

我是廣告 請繼續往下閱讀
43歲的「桌球教父」莊智淵即將第6次登上奧運殿堂，與19歲徒弟高承睿搭檔，為奧運團體賽雙打項目暖身。本周在WTT曼谷球星挑戰賽中，這對師徒檔一路挺進男雙決賽，對決日本組合張本智和、松島輝空。

此戰首局莊智淵與高承睿在中後段拉開比分，最終以11：6先下一城。第二局，雙方戰至8：8平手，張本智和與松島輝空連下2分，以11：8扳平戰局。

第三局莊智淵與高承睿還以顏色，以11：7率先取得聽牌優勢。不過第四局台灣師徒組合遇到亂流，以4：11讓出，決勝局莊智淵與高承睿在落後情況下，展現超強韌性，從落後4分追到7：8、1分落後，但最終反撲功虧一簣，以8：11落敗。莊智淵、高承睿這對師徒組合獲得亞軍也寫下兩人WTT參賽最佳成績。

高承睿首度征戰奧運　莊智淵分享備戰心法

作為中華桌球隊的六朝元老，「桌球教父」莊智淵寫下台灣第一人紀錄，他坦言今年奧運是選手生涯的最後一舞，未來如果有機會進軍奧運，也將是不同的身分。

本屆巴黎奧運中斷自己連5屆在奧運男單出賽紀錄，莊智淵表示不會遺憾：「大家都知道我跟徒弟高承睿的關係，他跟我打是一樣的。一樣是正常備戰，但這次在團體方面，可以專心在一項目也是好事情。

年僅19歲的高承睿首度參加奧運，與師父莊智淵攜手出征。莊智淵也特別關照徒弟，分享奧運備戰心法，「我只要想到什麼就會跟他分享，但現在還少了一點奧運氛圍，可能到時候比賽會再多跟他叮嚀。」不過，莊智淵笑言，看他比賽可能比自己更緊張。

莊智淵六戰奧運！親口證實「最後一舞」　19歲天才徒弟高承睿接棒

莊智淵徒弟高承睿首征奧運！19歲接棒男單提前圓夢　最想挑戰馬龍

桌球／林昀儒打不贏中國名將王楚欽？老大哥莊智淵挺身、霸氣回應

林昀儒橫掃對手晉級！「新髮型」被誇帥氣　透露巴黎奧運備戰計畫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生