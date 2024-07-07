43歲莊智淵攜19歲高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　師徒檔寫參賽最佳成績

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此戰首局莊智淵與高承睿在中後段拉開比分，最終以11：6先下一城。第二局，雙方戰至8：8平手，張本智和與松島輝空連下2分，以11：8扳平戰局。
第三局莊智淵與高承睿還以顏色，以11：7率先取得聽牌優勢。不過第四局台灣師徒組合遇到亂流，以4：11讓出，決勝局莊智淵與高承睿在落後情況下，展現超強韌性，從落後4分追到7：8、1分落後，但最終反撲功虧一簣，以8：11落敗。莊智淵、高承睿這對師徒組合獲得亞軍也寫下兩人WTT參賽最佳成績。
高承睿首度征戰奧運 莊智淵分享備戰心法
作為中華桌球隊的六朝元老，「桌球教父」莊智淵寫下台灣第一人紀錄，他坦言今年奧運是選手生涯的最後一舞，未來如果有機會進軍奧運，也將是不同的身分。
本屆巴黎奧運中斷自己連5屆在奧運男單出賽紀錄，莊智淵表示不會遺憾：「大家都知道我跟徒弟高承睿的關係，他跟我打是一樣的。一樣是正常備戰，但這次在團體方面，可以專心在一項目也是好事情。」
年僅19歲的高承睿首度參加奧運，與師父莊智淵攜手出征。莊智淵也特別關照徒弟，分享奧運備戰心法，「我只要想到什麼就會跟他分享，但現在還少了一點奧運氛圍，可能到時候比賽會再多跟他叮嚀。」不過，莊智淵笑言，看他比賽可能比自己更緊張。