江坤俊爆性騷主播！作家批電視台保金雞母「為千萬收益欺騙觀眾」
乳房外科名醫江坤俊日前被拍到和院內護理師一同過夜，婚外情爆發，愛家愛妻的好形象瞬間崩塌。除了婚內出軌外，江坤俊又被爆曾經對節目《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云性騷擾，電視台和鄭凱云都證實此事。對此，作家、資深媒體人莎莉夫人痛批電視台力保「金雞母」江坤俊一事。
記者薛羽彤／綜合報導
江坤俊日前爆發婚外情，妻子透過他的經紀人發共同聲明表示，「家庭生活一切正常」，之後又被爆出過去曾性騷擾主播鄭凱云，風波持續延燒。當時主持《健康2.0》的鄭凱云反映被江坤俊性騷擾，電視台卻選擇留下「金雞母」江坤俊繼續主持，莎莉夫人不滿電視台作法，痛批「TVBS請不要和性騷慣犯站在一起！」
莎莉夫人戳破江坤俊和妻子的聲明背後真相，「江先生夫婦目前的操作手法就是，強調夫妻關係一切安好，先保住代言費、避免廠商集體求償；TVBS經紀公司的手法則是，全力保住江坤俊這隻金雞母，畢竟他一個人可以帶來上千萬代言收益。」莎莉夫人認為，TVBS早知道江坤俊人品有問題，還是選擇了當他的共犯，「一起維持他的暖男、愛家假象。這不是欺騙觀眾，什麼才是？」
莎莉夫人認為人非聖賢，談及外遇只要正宮不在意、不追究，外人確實沒資格評判，但性騷卻非如此，「性騷擾歸類於私領域？還是公眾議題？就一個公眾人物而言，他（江坤俊）的言行就是會被公眾檢視，因為他賺的是公眾財。」她喊話電視台注重「利益」之外，別忘了還要兼顧「公義」。
※【NOWnews 今日新聞
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