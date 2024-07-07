Highlight首次唱進高流！嘴甜讚粉絲「最美風景」秀中文：愛你們

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演唱到〈Feel Your Love〉時他們也走向延伸舞台，更在演唱完〈Calling You〉後，大秀練習已久的中文，梁耀燮率先開口，他笑說：「畢竟我去年來了2次，還有一次是個人演唱會，語言方面更精通一點吧。」但又忍不住嘴軟笑噴，接著才喊出：「高雄真美，大家更美。」緊接著是尹斗俊的「我想你們了」，不過輪到李起光時，他先是說：「有點長，不知道大家聽不聽得懂。」在他說出「會成為很棒的一天」時，似乎真的滿多粉絲都沒聽懂，最後是在粉絲幫忙調整語調後才順利完成，最後則是東雲的「我愛你們」，其他3人也跟著大喊向台下粉絲示愛。
時隔7年終於可以用BEAST的身分跟台灣粉絲見面，演唱會上也準備了包括〈Bad Girl〉、〈Shadow〉、〈Shock〉、〈Fiction〉等BEAST時期的經典歌曲，聽到隊長尹斗俊久違地高喊「SO BEAST」，接著自我介紹「大家好，我們是BEAST」後，讓全場激動不已。
尹斗俊感性說：「謝謝大家等了我們這麼久。」梁耀燮也憶起，出道隔年就來台灣開唱：「當時就有很多人來，粉絲熱情迎接的模樣至今留在我心中。」其中最難忘的是之前排字應援，更搞笑尋找當年吹哨子要大家翻面的人今天是否有到場。
活動尾聲，Highlight特別獻上2次安可，以新舊版〈How to Love〉為演出劃下完美句點，4人也感謝粉絲不離不棄地支持，承諾會常來與大家見面，最後以全場大合照為演出劃下完美句點。