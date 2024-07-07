北影26／陳慕義真的上台了！再開嗆主辦單位：演員沒得半個獎

Highlight首次唱進高流！嘴甜讚粉絲「最美風景」秀中文：愛你們

▲Highlight 首次唱進高流，4人在台上輪流秀中文，讓粉絲聽得心花怒放。（圖／希林國際）
▲Highlight 首次唱進高流，4人在台上輪流秀中文，讓粉絲聽得心花怒放。（圖／希林國際）

記者李欣容／台北報導

韓國男團Highlight日前取得舊團名「BEAST」商標使用權後，宣布舉辦「LIGHTS GO ON, AGAIN」演唱會，亞巡第3場本週末連續2天在高雄流行音樂中心海音館登場，2場共吸引8000人次到場支持，首次到港都開唱，主唱梁耀燮就嘴甜誇粉絲是高雄最美的風景：「我們都是第一次來高雄，會有很多好奇的地方嘛，在一起吃飯的時候我就問高雄最漂亮的是什麼，東雲說回『明天就會見到啦』，我現在就站在高雄最美麗的風景前。」

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Highlight以今年發行的新曲〈Switch On〉從主舞台霸氣開場，在接連演唱完〈Privacy〉、〈Alone〉、〈Paper Cut〉後，4人也一一用中文打招呼，李起光開心說：「我們昨天一入境就有非常多粉絲迎接歡呼，加上大家從開場就展現非常大的能量，讓我們覺得非常幸福。」尹斗俊也直呼：「第一次來到高雄，真的太棒了，而且跟韓國距離也不遠，希望有機會常來。」

▲尹斗俊。（圖／希林國際）
▲尹斗俊在台上對粉絲喊「我想你們了」。（圖／希林國際）
演唱到〈Feel Your Love〉時他們也走向延伸舞台，更在演唱完〈Calling You〉後，大秀練習已久的中文，梁耀燮率先開口，他笑說：「畢竟我去年來了2次，還有一次是個人演唱會，語言方面更精通一點吧。」但又忍不住嘴軟笑噴，接著才喊出：「高雄真美，大家更美。」緊接著是尹斗俊的「我想你們了」，不過輪到李起光時，他先是說：「有點長，不知道大家聽不聽得懂。」在他說出「會成為很棒的一天」時，似乎真的滿多粉絲都沒聽懂，最後是在粉絲幫忙調整語調後才順利完成，最後則是東雲的「我愛你們」，其他3人也跟著大喊向台下粉絲示愛。

時隔7年終於可以用BEAST的身分跟台灣粉絲見面，演唱會上也準備了包括〈Bad Girl〉、〈Shadow〉、〈Shock〉、〈Fiction〉等BEAST時期的經典歌曲，聽到隊長尹斗俊久違地高喊「SO BEAST」，接著自我介紹「大家好，我們是BEAST」後，讓全場激動不已。

尹斗俊感性說：「謝謝大家等了我們這麼久。」梁耀燮也憶起，出道隔年就來台灣開唱：「當時就有很多人來，粉絲熱情迎接的模樣至今留在我心中。」其中最難忘的是之前排字應援，更搞笑尋找當年吹哨子要大家翻面的人今天是否有到場。

活動尾聲，Highlight特別獻上2次安可，以新舊版〈How to Love〉為演出劃下完美句點，4人也感謝粉絲不離不棄地支持，承諾會常來與大家見面，最後以全場大合照為演出劃下完美句點。

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