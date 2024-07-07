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江坤俊出軌風波延燒！小三護理師傳招嫉「心生不滿」　爆料者曝光

▲乳房外科名醫江坤俊被爆料出軌護理師，人設大翻車，媒體人許聖梅就在節目上透露，江坤俊出軌到底是誰爆的料。（圖／江坤俊臉書）
▲乳房外科名醫江坤俊被爆料出軌護理師，人設大翻車，媒體人許聖梅就在節目上透露，江坤俊出軌到底是誰爆的料。（圖／江坤俊臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

乳房外科名醫江坤俊營造愛妻暖男形象，經常在節目上分享暖心事蹟，吸引大批婆媽粉絲，日前卻被爆料出軌護理師，人設大翻車，對此，夫妻倆發表共同聲明，家庭狀況一切良好，卻仍無法平息外界聲浪，媒體人許聖梅就在節目上透露，江坤俊出軌到底是誰爆的料。

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▲▼資深主播鄭凱云（上圖）證實曾經被江坤俊性騷擾。（圖／鄭凱云、江坤俊臉書）
▲乳房外科名醫江坤俊營造愛妻暖男形象，卻被爆料出軌護理師，人設大翻車。（圖／江坤俊臉書）
許聖梅在節目《危機女王》表示，由於週刊很精準拍到江坤俊下班時間，因此認為提供消息的線人就是醫院內部人員，她推測醫院裡沒有秘密，護理師小三很可能因為被人嫉妒，所以遭到爆料：「可能會心生不滿，覺得憑什麼。」

江坤俊日前被拍到和護理師一起買晚餐，進出同一處社區公寓過夜，消息爆出後，正宮劉藺秦第一時間發聲力挺，江坤俊和劉藺秦更發表共同聲明：「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。另外補充太太劉藺秦回應，目前家庭狀況一切正常，感謝各界關心。」

▲江坤俊（左）常在臉書上分享和愛妻的互動。（圖／江坤俊臉書）
▲在出軌風波發生後，江坤俊（左）和老婆劉藺秦（右）發表共同聲明。（圖／江坤俊臉書）
還有網友爆料，江坤俊和該名護理師會慢慢走近，是因為每次都是女方跟江坤俊的診，日久生情下逐漸受到寵愛，「連單位阿長都不敢動她。」還有消息指出，江坤俊會創群組傳教，看診的態度輕浮，動手術時甚至還會爆粗口，直指他的人品很差。

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