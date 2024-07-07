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「市長陪你拍」黃偉哲有備而來　期勉得獎同學勇敢創新

▲永華國小郭權愷患有「先天性成骨不全症」，一摔倒就骨折，雖然常頻繁進出醫院，但仍是品學兼優的好學生，獲頒市長勵志獎。（圖／台南市府提供）
▲永華國小郭權愷患有「先天性成骨不全症」，一摔倒就骨折，雖然常頻繁進出醫院，但仍是品學兼優的好學生，獲頒市長勵志獎。（圖／台南市府提供）

記者郭俊暉／台南報導

一年一度「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮第4場今（7）日下午在慈濟高中舉行，市長黃偉哲在歷經之前３場畢業典禮，在面對學生們要求抬腳、公主抱、背背等各項要求時，黃偉哲今天似乎有備而來，這次活動前都做足運動與準備，就是希望能滿足每一位受獎的同學。黃偉哲也期勉學子保持勇敢及創新的心迎接未來挑戰。

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▲一年一度「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮第4場今天在慈濟高中舉行，市長黃偉哲在面對學生們要求抬腳、公主抱、背背等各項要求時似乎有備而來。（圖／台南市府提供）
▲一年一度「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮第4場今天在慈濟高中舉行，市長黃偉哲在面對學生們要求抬腳、公主抱、背背等各項要求時似乎有備而來。（圖／台南市府提供）
一年一度「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮第4場，黃偉哲今天親自頒獎給東區、南區、安平區、仁德區、關廟區、龍崎區、新市區、歸仁區、新化區等9區的國中小及補校，共計73校1,394名獲獎學生。

▲今天的「市長陪你拍」參加同學仍是花招百出，黃偉哲則是笑咪咪的來者不拒，繼續燃燒他的小宇宙，完成每位同學的合照願望。（圖／台南市府提供）
▲今天的「市長陪你拍」參加同學仍是花招百出，黃偉哲則是笑咪咪的來者不拒，繼續燃燒他的小宇宙，完成每位同學的合照願望。（圖／台南市府提供）
黃偉哲首先肯定在座的每一位同學都是各校最優秀的，其中也不乏有人三年前就曾經得過市長獎，在競爭越來越激烈的環境中還能持續保持優秀得到市長獎非常難得，祝福每位畢業生，將來面對其他縣市，甚至來自其他國家的競爭對手可以脫穎而出，同時要保持初心為自己的人生目標堅持努力。

他也叮囑畢業生們，對自己的成就不要驕矜，也不會輕視自己的對手、疏忽於對自己的生活周遭的關注，畢業不是學習的終點，而是下一個階段的起點，祝福所有畢業的同學在人生的下一個階段，持續有優秀的表現，在各個領域都是常勝軍，榮耀自己，也榮耀臺南。

教育局表示，自110學年度起，市長獎頒獎典禮別出心裁辦理「市長陪你拍」活動，鼓勵每一位獲市長獎的學生發揮創意，擺出最想和市長合拍的姿勢與市長合照，受到好評。今年更進一步運用數位科技，不管有沒有獲得市長獎，都可以下載「市長陪你拍2.0」創意濾鏡與市長合影。

今天的「市長陪你拍」參加同學仍是花招百出，大家接力持續挑戰黃市長的體能極限，劈腿、一字馬、下腰、敬禮、公主抱等常見動作仍然少不了，自備道具、手機要跟市長一起擺拍的也很常見，黃偉哲則是笑咪的來者不拒，繼續燃燒他的小宇宙，完成每位同學的合照願望。

教育局指出，目前線上版「市長陪你拍2.0—臺南版人生四格」IG濾鏡，自開放使用迄今，不到一個月已有超過1.4萬人次瀏覽、破萬人熱情參與，鼓勵大朋友、小朋友踴躍下載黃偉哲市長IG使用。

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