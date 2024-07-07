「市長陪你拍」黃偉哲有備而來　期勉得獎同學勇敢創新

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黃偉哲首先肯定在座的每一位同學都是各校最優秀的，其中也不乏有人三年前就曾經得過市長獎，在競爭越來越激烈的環境中還能持續保持優秀得到市長獎非常難得，祝福每位畢業生，將來面對其他縣市，甚至來自其他國家的競爭對手可以脫穎而出，同時要保持初心為自己的人生目標堅持努力。
他也叮囑畢業生們，對自己的成就不要驕矜，也不會輕視自己的對手、疏忽於對自己的生活周遭的關注，畢業不是學習的終點，而是下一個階段的起點，祝福所有畢業的同學在人生的下一個階段，持續有優秀的表現，在各個領域都是常勝軍，榮耀自己，也榮耀臺南。
教育局表示，自110學年度起，市長獎頒獎典禮別出心裁辦理「市長陪你拍」活動，鼓勵每一位獲市長獎的學生發揮創意，擺出最想和市長合拍的姿勢與市長合照，受到好評。今年更進一步運用數位科技，不管有沒有獲得市長獎，都可以下載「市長陪你拍2.0」創意濾鏡與市長合影。
今天的「市長陪你拍」參加同學仍是花招百出，大家接力持續挑戰黃市長的體能極限，劈腿、一字馬、下腰、敬禮、公主抱等常見動作仍然少不了，自備道具、手機要跟市長一起擺拍的也很常見，黃偉哲則是笑咪的來者不拒，繼續燃燒他的小宇宙，完成每位同學的合照願望。
教育局指出，目前線上版「市長陪你拍2.0—臺南版人生四格」IG濾鏡，自開放使用迄今，不到一個月已有超過1.4萬人次瀏覽、破萬人熱情參與，鼓勵大朋友、小朋友踴躍下載黃偉哲市長IG使用。