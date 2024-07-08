五月天首張專輯「滿25周年」！阿信開唱超感性：一切得來不容易
五月天近來在中國大陸舉行「5525回到那一天」巡迴演唱會，7日在深圳大運中心體育場開唱，因為剛好碰到首張專輯25週年紀念日，阿信也在台上有感而發，提到當天不只是五月天的紀念日，「今天也是一個更重要、更有紀念以及銘記在我們心中一個特別的日子，我想你們大家都知道這件事情」、「所有的歷史都會在我們的心中不會忘記」，並強調一切得來不容易。
記者朱祖儀／綜合報導
五月天7日在深圳開唱，阿信在台上有感而發表示，7月7日不只是五月天發行第一張創作專輯的25週年紀念，同時也是一個更有紀念意義的特別日子，「我想你們大家知道，這件事情其實我們都約好了，所有的歷史都在我們心中不會忘記，在今天此時此刻，大家能夠安居樂業、能夠有一份快樂的工作、美好的家庭，甚至今天來到這裡一起看演唱會，這一切得來真的不容易，在這裡我想請你們給在場所有人，還有從歷史一路走到今天那些所有苦難的靈魂，還有後來奮鬥的你們，我想給所有人一個掌聲鼓勵。」
阿信也說，「我相信在未來還會有更多的7月7日，我希望我們在這樣的日子裡面，都能夠做出更多令我們自己驕傲的事情，雖然惦記著過去、惦記著歷史，但我們也要更勇敢面對明天」，對於粉絲一路的支持，也讓他相當感謝，「我認為其實在這次新的巡迴演唱，在經歷過很多這麼大的風波之後，還能夠來到現場看五月天的你們，要嘛就是你腦袋壞了，要嘛就是你對五月天有真正堅定不移的決心，在這裡我想再次謝謝你們」，接著演唱〈我心中尚未崩壞的地方〉。
而在前一天的演唱會也有感人段落，一名下個月就要捐骨髓給爸爸的女粉絲，透露五月天的歌陪伴她走過低潮，因此五月天獻唱〈第二人生〉送給她和爸爸，期盼手術順利迎接他們全新篇章的第二人生，相約下次演唱會見，歌迷也說「下次我會帶康復後的爸爸來，唱到80歲」，場面溫馨感人。