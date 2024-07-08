台中無人拉麵店被反公審！網指控：摸完垃圾補食材　老闆娘回嗆了

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台中一間知名無人拉麵店，老闆娘的經營作風近日引起爭議，因為老闆娘會針對在店裡用餐時，有浪費食材疑慮的客人進行公審，只要客人倒廚餘太多，老闆娘就會公布監視器畫面，若客人要下架貼文，則需帶著浪費食材費用一人100元回到店裡和解，而所有和解費都將用於愛心待用餐。
如此直來直往的作風，也掀起兩極化的評論，一票網友質疑，「這樣公布客人的臉真的可以嗎」、「吃到才覺得不喜歡，不能倒嗎」，但也有人力挺老闆娘，認為浪費食物確實不可取，公審可以有效遏止歪風。
無人拉麵店強勢公審顧客！網友緊盯直播抓「衛生疑慮」反公審
老闆娘的作風強悍，也讓她與許多網友結怨，更有人在在Dcard發文表示，看完長達7小時的「台中無人泡麵店闆娘處理食材直播影片」，發現老闆娘處理食材全程沒戴手套、口罩，披頭散髮還一直用手撥弄長頭髮，「不怕頭皮屑掉進去嗎？食材掉出來還用東摸西摸的手撿回去」。
而老闆娘在補食材時，還有男子在旁邊掃地，「食材區還不關啊？都不怕灰塵飄到食材裡？」原PO直言，「老闆娘這樣處理食材，客人就不會拉肚子嗎？消費者拉肚子妳賠得起嗎？妳要監視消費者，我也來監視妳」。
針對此指控，老闆娘也稍早出面澄清，自己手伸進去的垃圾桶，是用來裝放麵袋（包裝袋）的桶子，因衛生考量，她設計流水線將該桶子放在所有垃圾桶的第一位，不會有衛生疑慮。
此外，老闆娘還在IG上宣布「送蛋」活動，只要到店裡說出「我是看新聞來的」，就可以免費獲得一顆雞蛋。