泫雅首登大巨蛋票房狂賣2萬張！中信兄弟有機會再挑戰3萬球迷進場
泫雅魅力十足！韓國人氣女星泫雅今（8）日突然宣佈與龍俊亨婚訊，她將於8月3日受邀來台登上大巨蛋兄弟主場獻唱，該周主題系列賽門票於8日中午熱賣，已經超過2萬門票。中信兄弟球團表示，8月3日至4日於臺北大巨蛋舉行龍角散草本喉糖「CHANNEL B」K歌主題週活動，已於今日中午12點全面開發售票，在短短3個小時的時間裡，就已販售突破3.6萬張的預售票。中信兄弟球團透露，目前3日單場預售已經超過2萬張門票，B1及L2內野觀眾席區近九成已售出，預計週六場次有機會再次突破3萬人次進場。
記者吳政紘/綜合報導
泫雅實力驚人 宣布婚訊「準人妻」
泫雅將成為首位登上台北大巨蛋的韓國明星，球迷也瘋狂搶票，目前兄弟大巨蛋主場以6月15日對上統一獅的3萬2988人為最多，這也是中職紀錄，剛好中信兄弟舉辦阪神日活動。
此外，大巨蛋今年也是各隊「吸票機」，中職排名今年前十的球隊，全部都在大巨蛋，最低進場人數也有18072人，台北大巨蛋最少人進場比賽是4月7日樂天出戰中信兄弟，「只有」12013人進場。
韓國性感女神泫雅在年初無預警宣布和多年好友龍俊亨的戀愛消息後，接著又在7月閃電宣布兩人將在10月結婚。根據韓國媒體報導，泫雅與龍俊亨將在10月11日於首爾舉辦小型婚禮，經紀公司也立刻證實，讓粉絲都相當驚訝並祝福。
中信兄弟球團透露，目前3日單場預售已經超過2萬張門票，B1及L2內野觀眾席區近九成已售出，預計週六場次有機會再次突破3萬人次進場。