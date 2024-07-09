原子少年金雲轉攻BL劇演聽障看護　啦啦隊女孩蔡衣宸曝職業傷害

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申力安從15歲就開始當練習生，選秀經驗最豐富，除了是璀璨之星第6屆第3名外，也曾參加《聲林之王》歌唱比賽和《未來少女》女團選秀，她會說中、德、英3種語言，大學只花3年就提前拿到清華大學畢業證書，疫情期間遠距攻讀伯克利音樂學院，因為要全心衝刺演藝事業，她跟大多數學生藝人選擇延畢不同，大家好奇她是如何兼顧學業和工作？她說：「時間管理很重要，輕重緩急把時間安排好。我剛好在大二遇到疫情，工作有個空窗期，我就利用那個時間趕快把學業完成。」
《原子少年》金雲首次參與戲劇演出，他表示，拍戲跟在舞台演出有很大差異，剛開始也有最辛苦需要適應學習的部分，例如拍戲時，每一場戲都要換不同鏡位，但每個鏡位要保持一樣的情緒，幸好過去參賽的經驗幫助他對鏡位在哪裡很敏感，但他也說：「這兩者之間是矛盾的，因拍戲要有鏡頭概念，但又不能刻意看鏡頭，相反的舞台上的表演，我要自己找鏡頭，造成剛開始拍戲我會太注意鏡頭，需要想辦法克服，導演和工作人員也會提醒我。」
蔡衣宸是璀璨之星第9屆花漾少女的亞軍，現同時為新竹御頂攻城獅慕獅女孩，由於現在啦啦隊當道，更會被放大檢視，會聽到很多不一樣的聲音，蔡衣宸會告訴自己「不要被影響」。她因為久站，有腰酸、骨盆前傾的問題，長期下來也會有運動傷害，所以她個人平時也重視身體保養，吃很多保健食品，「應援看起來很輕鬆，但很耗腦力和體力，我自己是多看書，增加記憶力。」