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原子少年金雲轉攻BL劇演聽障看護　啦啦隊女孩蔡衣宸曝職業傷害

▲金雲（中）身高190公分，之前是《原子少年》出身，現在轉攻BL劇。申力安（左）選秀經驗豐富、蔡衣宸（右）為啦啦隊女孩。（圖／伊林娛樂提供）
▲金雲（中）身高190公分，之前是《原子少年》出身，現在轉攻BL劇。申力安（左）選秀經驗豐富、蔡衣宸（右）為啦啦隊女孩。（圖／伊林娛樂提供）

記者林奕如／台北報導

剛過22歲生日的金雲，之前因參加《原子少年》選秀節目受到關注，身高190公分的他，除唱跳外，近來也演出台日合資BL劇《看見愛》飾演聽障看護，花很多時間進行手語特訓。他近日和申力安、啦啦隊女孩蔡衣宸一起現身第13屆伊林璀璨之星海選活動，他以比賽的經驗鼓勵大家要對自己有信心。

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2024第13屆伊林璀璨之星開始進行海選，除原有的「模特兒組」及「演藝組」外，本屆為徵選時下最夯的啦啦隊女孩，首次新增「台灣運彩紅運少女組」選拔。海選首日，伊林娛樂副董事長陳婉若率領《原子少年》金雲，和參加「璀璨之星」演藝出道的申力安、蔡衣宸到現場，鼓勵選手們要有自信，比賽過程一定要勇敢展現自己最好的一面。

▲申力安（左起）、金雲、蔡衣宸為13屆璀璨之星海選選手加油。（圖／伊林娛樂提供）
▲金雲（左起）、蔡衣宸、申力安為13屆璀璨之星海選選手加油。（圖／伊林娛樂提供）
申力安從15歲就開始當練習生，選秀經驗最豐富，除了是璀璨之星第6屆第3名外，也曾參加《聲林之王》歌唱比賽和《未來少女》女團選秀，她會說中、德、英3種語言，大學只花3年就提前拿到清華大學畢業證書，疫情期間遠距攻讀伯克利音樂學院，因為要全心衝刺演藝事業，她跟大多數學生藝人選擇延畢不同，大家好奇她是如何兼顧學業和工作？她說：「時間管理很重要，輕重緩急把時間安排好。我剛好在大二遇到疫情，工作有個空窗期，我就利用那個時間趕快把學業完成。」

《原子少年》金雲首次參與戲劇演出，他表示，拍戲跟在舞台演出有很大差異，剛開始也有最辛苦需要適應學習的部分，例如拍戲時，每一場戲都要換不同鏡位，但每個鏡位要保持一樣的情緒，幸好過去參賽的經驗幫助他對鏡位在哪裡很敏感，但他也說：「這兩者之間是矛盾的，因拍戲要有鏡頭概念，但又不能刻意看鏡頭，相反的舞台上的表演，我要自己找鏡頭，造成剛開始拍戲我會太注意鏡頭，需要想辦法克服，導演和工作人員也會提醒我。」

蔡衣宸是璀璨之星第9屆花漾少女的亞軍，現同時為新竹御頂攻城獅慕獅女孩，由於現在啦啦隊當道，更會被放大檢視，會聽到很多不一樣的聲音，蔡衣宸會告訴自己「不要被影響」。她因為久站，有腰酸、骨盆前傾的問題，長期下來也會有運動傷害，所以她個人平時也重視身體保養，吃很多保健食品，「應援看起來很輕鬆，但很耗腦力和體力，我自己是多看書，增加記憶力。」

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