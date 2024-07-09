甘欸加衰？他發燒喉嚨痛就醫「一次驗2種快篩」結果出爐秒瞪大眼
流感、新冠疫情捲土重來，預計7月中達到高峰，有兒科醫師分享，近日收治一名因發燒且有呼吸道症狀求診的病患，進行流感、新冠快篩時，患者還幽默地問「甘欸加雖？（會這麼倒楣嗎？）」，結果出爐皆出現兩條線，讓他瞪大眼不敢置信。該醫師表示，這不是他遇到同時得新冠及流感的第一例，提醒民眾「最近這兩種病毒似乎還沒有要休息的感覺，大家要一起注意自身和親友的健康」。
記者魏妤庭／台北報導
兒科醫師黃紹基在粉絲團分享有名求診病患，因發燒和呼吸道症狀來到診所，但臨床症狀不容易知道是什麼病源造成，就幫該名病患做了流感快篩，但因很難排除是不是新冠，所以也同時做了新冠快篩。該名病患還說說笑笑地表示「甘欸加雖？」，結果一出來，兩種快篩雙雙呈現兩條紅線，讓他瞪大眼忍不住說「今價加雖喔（真的這麼倒楣喔）！」
黃紹基表示，雖然該病患並不是他遇到同時得到新冠、流感的第地一例，但病患的反應讓他印象深刻，最後在一種衝突中又帶有和諧氣氛，互道加油。
由於近期呼吸道傳染病例仍多，黃紹基也藉此機會提醒民眾，最近這兩種病毒似乎沒有要休息的感覺，提醒國人要一起注意自身與身邊的親友健康狀況。
疾管署表示，雖不強制民眾戴口罩，但新冠疫情處於上升期，流感疫情也處於流行階段，為了降低疾病在醫療照護機構內傳播風險，建議民眾進入醫療院所及照護機構應配戴口罩，保護自己及他人健康。疑似感染呼吸道傳染病，出現發燒或呼吸道症狀，非必要應避免進入醫療院所及照護機構，若有必要進入，於有症狀期間及症狀緩解5日內，應配戴口罩，並建議遵循呼吸道咳嗽禮節及落實手部衛生，保護大家健康。