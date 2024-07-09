中山赤峰街商圈要沒了？北市府提解方：符合條件可暫緩裁罰
台北市中山赤峰街商圈近年成為熱門的藝文熱點，深受年輕人喜愛。不過，近日傳出週邊店家遭大量檢舉逼退，店家因此組成自救會、發動連署搶救商圈。對此，台北市政府都發局今（9）日表示，正積極處理中，商家只要不影響周遭生活品質，若符合條件就可暫緩裁罰。
記者林詠青／台北報導
民進黨台北市議員陳怡君表示，根據市府商業處網站中，赤峰街為市府宣傳及輔導的商圈，商圈定位亦由商業處及觀傳局認證，甚至網頁還特別推銷赤峰街，要遊客來尋寶，怎麼蔣萬安市長一上任喊了「大都更時代」後，竟讓惡意的投資客以不斷檢舉違反都市計畫分區的的方式，逼退商圈商家？
對此，台北市都發局建管科長高國峯回應，主要是因為4月起收到大量檢舉，因而發文給商家要求改善。他也提出解套方式指，商家可依《臺北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第七十九條第一項裁處作業原則》，需50家以上商家申請；使用明火部分，社區參與、公共安全及消防安全申報若符合條件，可採計點方式處理。高國峯強調，只要不影響周邊生活品質，相關單位一年計點未達3點以上，就可暫緩以《都市計畫法》裁罰。都發局尊重當地居民及商家意見，「這些意見都會收斂，納入日後考量」。