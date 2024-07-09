全聯60元便當驚傳消失！眾改買這盒「79元接棒失敗」　最大敗筆曝

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貼文曝光之後，不少網友紛紛回應「這盒的肉甚至還比幸福餐盒還小塊」、「這盒吃起來比幸福餐盒還不飽耶！」、「最近超少看到十三香雞胸肉的幸福餐盒，都是世大運鹹酥雞QQ」、「幸福餐盒都不知道跑去哪，變超難買，還以為停賣了，但看其他人還是有買到」、「肉質有醃料有點辣，那份量食量適合小鳥胃」、「份量真的太小，CP值真的普通，還是60元便當強。」
60元幸福餐盒仍是全聯最強！「世大運鹹酥雞」接棒失敗
而《NOWnews》記者過去也曾經買過網友口中的這款「世大運鹹酥雞」便當，其配菜和60元便當有一點微小的出入，在主菜鹹酥的部分調味偏鹹，以79元的價格來說CP值不至於到低，但會不會回購、口味如何還是因人而異，最主要是食量如果較大的民眾，單吃一盒確實會吃不飽。若比起60元幸福餐盒來說，79元的世大運鹹酥雞便當在CP值、口味上確實都略輸。
值得一提的是，過去記者在店員告知便當上架時間點前往全聯購買時，都能成功買到幸福餐盒，不過最近一個月同一時段去，在架上只有看到滿滿的「世大運鹹酥雞」便當，以及其他口味的便當，反而許久都沒有看到「十三香雞胸肉」以及「無骨辣味厚雞排」的身影，與網友的說法感受上相同，不知道是店家提前銷售完畢還是真的供應數量有減少。
全聯幸福餐盒南部鄉親仍吃不到！敲碗盡快進軍南部門市
至於南部人到現在還吃不到全聯販售的幸福餐盒系列，全聯原本預計在今年上半年會將便當銷售據點新增至全台600家門市販售，但仍然有許多南部忠實顧客表示「QQ我家這邊還是沒有幸福餐盒.....真的想吃吃看」、「全聯幸福餐盒從沒在南部門市吃到」、「台南人路過，家裡附近的全聯都沒賣幸福餐盒啊！」
《NOWnews》記者也實際到「幸福食材網」上搜尋，結果發現配合販售幸福餐盒的門市，仍然以彰化以北的全聯為主，顯然想吃全聯便當的南部鄉親還要再多等一下囉！