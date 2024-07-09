超認真少年婉拒演講遭師嗆！背景、專業懶人包　1人做過10項職業

全聯60元便當驚傳消失！眾改買這盒「79元接棒失敗」　最大敗筆曝

▲全聯福利中心近幾年與農業部推出60元幸福餐盒，至今仍然非常熱銷！60元便當有配菜有飯，實在相當佛心！（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心近幾年與農業部推出60元幸福餐盒，至今仍然非常熱銷！60元便當有配菜有飯，實在相當佛心！（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心近幾年與農業部推出60元幸福餐盒，至今仍然非常熱銷，不過最近有許多忠實顧客卻發現，全聯60元幸福餐盒的「十三香雞胸肉」以及「無骨辣味厚雞排」口味最近搞消失，都沒有看見。反而是另一款79元的「世大運鹹酥雞」便當數量變多，不過其口感評價非常兩極，常常都出現有打折的情況出現，在社群掀起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「第一次買79元的便當，整體吃起來份量偏少沒有吃飽。」只見該便當名為「世大運鹹酥雞」，配菜有花椰菜、豆乾以及高麗菜，主菜就是鹹酥雞，一個售價是79元，是全聯在4月底時推出的口味，販售至今。

▲
▲最近有網友第一次買到全聯的「世大運鹹酥雞」便當，一盒79元讓他認為CP值非常普通。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光之後，不少網友紛紛回應「這盒的肉甚至還比幸福餐盒還小塊」、「這盒吃起來比幸福餐盒還不飽耶！」、「最近超少看到十三香雞胸肉的幸福餐盒，都是世大運鹹酥雞QQ」、「幸福餐盒都不知道跑去哪，變超難買，還以為停賣了，但看其他人還是有買到」、「肉質有醃料有點辣，那份量食量適合小鳥胃」、「份量真的太小，CP值真的普通，還是60元便當強。」

60元幸福餐盒仍是全聯最強！「世大運鹹酥雞」接棒失敗

而《NOWnews》記者過去也曾經買過網友口中的這款「世大運鹹酥雞」便當，其配菜和60元便當有一點微小的出入，在主菜鹹酥的部分調味偏鹹，以79元的價格來說CP值不至於到低，但會不會回購、口味如何還是因人而異，最主要是食量如果較大的民眾，單吃一盒確實會吃不飽。若比起60元幸福餐盒來說，79元的世大運鹹酥雞便當在CP值、口味上確實都略輸。

值得一提的是，過去記者在店員告知便當上架時間點前往全聯購買時，都能成功買到幸福餐盒，不過最近一個月同一時段去，在架上只有看到滿滿的「世大運鹹酥雞」便當，以及其他口味的便當，反而許久都沒有看到「十三香雞胸肉」以及「無骨辣味厚雞排」的身影，與網友的說法感受上相同，不知道是店家提前銷售完畢還是真的供應數量有減少。

▲
▲全聯79元的「鹹酥雞便當」主菜調味偏鹹，整體CP值還是略輸60元幸福餐盒，想接棒幸福餐盒恐怕沒辦法。（圖/我愛全聯好物老實說）
全聯幸福餐盒南部鄉親仍吃不到！敲碗盡快進軍南部門市

至於南部人到現在還吃不到全聯販售的幸福餐盒系列，全聯原本預計在今年上半年會將便當銷售據點新增至全台600家門市販售，但仍然有許多南部忠實顧客表示「QQ我家這邊還是沒有幸福餐盒.....真的想吃吃看」、「全聯幸福餐盒從沒在南部門市吃到」、「台南人路過，家裡附近的全聯都沒賣幸福餐盒啊！」

《NOWnews》記者也實際到「幸福食材網」上搜尋，結果發現配合販售幸福餐盒的門市，仍然以彰化以北的全聯為主，顯然想吃全聯便當的南部鄉親還要再多等一下囉！

▲搶幸福餐盒不撲空，消費者可至官方指導推出的「幸福食材網」查詢貨量。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲中南部鄉親許多人還是吃不到「幸福餐盒」，讓不少忠實顧客哀嚎：「真的很想要吃吃看」。（圖／記者鍾怡婷攝）

全聯復活「28元夏天神飲」！眾買過愣：消失10幾年　老闆背景超強

全聯標價「出現1行字恐有陷阱」！婆媽買過抓包：超多人虧錢不知

全聯驚見「世界魔王級泡麵」！威力太強眾不敢買　外國人嚇到退貨

不是全聯、家樂福！外國人改逛「台灣1賣場」超意外：便宜水準高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選