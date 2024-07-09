面試魔王題最後必出現！內行1回法「攻守互換」 他實測秒被錄取
畢業季即將到來，許多社會新鮮人正在準備求職，對於面試緊張不已。就有一名網友分享，在面試最後階段裡，面試官往往會問「你還有什麼其他想問的？」這時不少人會回答沒有，但他建議可以反問對方「你們公司例行的一天會長什麼樣子？」這樣既能讓面試官感覺到積極，求職者也能反向觀察未來主管是否能幹，還有過來人分享實戰經驗：「半年前用這個問題拿到offer！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在Threads上發文分享，面試時求職者往往最後會被面試官問「你還有什麼其他想問的？」許多人會回答沒有、想不到等，但他提供一招萬用回答方式，「我想知道，你們公司，例行的一天會長什麼樣子？」如此一來求職者就能反過來評估公司，讓面試變成雙向的。
原PO舉例，可以詢問「有無開晨會？會不會很常被交辦臨時事項？有沒有部門間的相互支援？」等，通常面試過程中，都會有公司HR或未來主管在場，看對方回答就能知道對這份工作職位了解有多少，「關鍵在你未來主管，怎麼回答這部分問題，他回答得越流暢、清晰、洗鍊，十之八九是能幹的主管。」
貼文曝光後，引來超過8千名網友按讚，不少人直呼「學到了一招」、「筆記起來」。還有人透露，「半年前用這個問題拿到offer，且隔天公司馬上關職缺，這問題會讓面試官覺得你有積極想參與這個職位的職務內容。」
不只如此，還有過來人表示，「每次面試結束被面試者詢問『你還有什麼問題想問的嗎？』我都會回答『請問今天面試的部分我有什麼地方需要改進嗎？』然後幾乎都會錄取。」