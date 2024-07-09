雲霧步道整修5個月！雪霸國家公園管理處：7/20起全線封閉施工
為提供遊客更安全的遊憩空間，內政部國家公園署雪霸國家公園管理處自113年7月20日起至12月20日止，辦理雲霧步道整修工程第二期，施工期間全線封閉，整修期間前往鄰近景點，請改由大鹿林道通行。
記者林莞茜／綜合報導
雲霧步道位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長約848公尺，入口位於觀霧山椒魚生態中心旁，全線以木棧方式構築，沿途有三處賞景平台，是一條適合老少的大眾化賞景步道。
雲霧步道建置完成多年，隨著氣候環境影響，導致有局部損壞與老舊情形，經雪管處委託專業廠商評估，基礎結構為木材梁柱結構，柱直接插入土壤作為固定，目前已多處材料老舊損壞，恐造成承載力不足產生斷裂，危害遊客安全。
雪管處自111年起逐年編列預算，分階段辦理雲霧步道整修工程，預定規劃於今年度7月20日起至12月20日止，辦理雲霧步道整修工程第二期。第二期工程雖僅整修部分路段，考量施工期間材料運輸堆置將阻斷步道通行，故採全線封閉。
為維護遊客安全，雪管處表示，雲霧步道施工期間，由觀霧山椒魚生態中心步行往返觀霧山莊、大鹿林道東線等鄰近景點，請改由大鹿林道，並請遊客注意車輛小心通行，造成不便敬請見諒。