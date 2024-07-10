原子少年Ozone躍上大銀幕！2年男團成長史全公開 歡笑、淚水齊發
節目《原子少年》出道組，超人氣男團Ozone去年拍攝實境綜藝《Ozone夏日青春冒險》，超強點閱率攻佔MyVideo 2024上半年節目榜第二名，繼8月3日攻佔小巨蛋辦演唱會後，與威秀影城獨家合作將實境綜藝IP化，推出台灣首部男團實境電影《Ozone青春冒險》，電影中除了直擊綜藝裡精彩畫面外，更有他們首次在台北流行音樂中心舉辦演唱會和前往首爾拍攝MV珍貴影像。電影今年8月7日正式上映，消息一曝光，粉絲直喊：「暑假有Ozone陪伴太幸福了！」
記者史平旭／綜合報導
電影《Ozone青春冒險》，如同紀錄片一樣，紀錄了Ozone從誕生以來將近2年來的成長史，Ozone回憶起去年在西門町舉辦千人首映會時，打開門看見滿滿人海和聽到粉絲尖叫歡呼，至今想起依然充滿感動。隊長祖安坦言從沒想過自己會有這種作品，十分感謝一直以來相伴的工作人員和O.A.O.們（粉絲暱稱）。
成員哲言也補充：「我們就像不同的科目一樣。不認識我們的人可以因為這個電影，了解我們每個人的特色。」在從結成至今的2年時光中，成員們不斷成長、提升自我，拍攝過程如馬拉松，雖然漫長但想到粉絲不斷的支持與鼓勵，才能走到今天。佳辰也感性坦言：「這部電影就像回顧自己出道這幾年的成長過程，感謝這一路上陪著我的團員跟粉絲們。」
《Ozone青春冒險》8月7日威秀影城獨家限定上映，即日起即可到威秀官網購買預售票，預售票不僅含青春冒險筆記本與首日限定迷你海報，還可參與Ozone映前映後活動，O.A.O.絕對不能錯過！