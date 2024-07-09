上海連日高溫飆近40℃！媒體上街採訪連非洲人都喊熱 驚訝真相曝
全球受到極端氣候影響，各地都飆出歷史紀錄級的高溫。中國上海近日高溫將近40°C，當局今（9）日更發布高溫警告。有中國媒體上街採訪，找到幾位非洲人詢問對酷暑的感想，結果非洲人也喊熱，尤其一位來自盧安達的男子，稱自己家鄉最熱時也才30°C，讓許多網友驚訝。
記者倪浩軒/綜合報導
上海連日高溫，中國媒體《看看新聞》上街採訪民眾，先是一位來自烏干達的非洲女子表示，上海的酷熱超出了她的想象，稱自己家鄉雖然也很熱，但在體感上，上海的夏天更難熬。
而一位來自盧安達的非洲男子更直呼，無法接受上海的高溫，記者詢問男子家鄉的氣溫多少，男子回答最熱時也不過30°C，讓許多網友大呼意外。
事實上，根據「Weather Spark」的數據，盧安達歷來7月的平均高溫不過27°C，而以今年數據來看，6～7月的最高溫都還沒有超過30°C。位於南半球的盧安達現在算是「冬天」，但其實鄰近赤道的盧安達四季並不明顯，今年最高溫出現在2月份，但也不到31°C。而從歷史資料來看，盧安達每年最熱的時候就是在2月，但也僅是略高30°C。
上海連日高溫也出現災情，內環高架路的柏油路線熱到變形，導致路面拱起，當局緊急搶修，且透過定時灑水來替路面降溫。上海氣象台發布高溫警報，呼籲民眾防範熱傷害，注意用電安全。