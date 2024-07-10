星巴克門市、外送都「買一送一」今喝3天有星冰樂！龜記17元茶王

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星巴克今起開跑「集團同慶」好友分享日，連續3天爽喝「買一送一」優惠！7月10日至7月12日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，連喝3天「買一送一」半價優惠快把握。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
而7月8日至7月14日至全台星巴克門市，憑統一獅大巨蛋比賽贈品兌換券，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠，有星冰樂可以喝！提醒大家，本券為贈品兌換券，僅限優惠乙次一杯半價，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克門市還有加料優惠，即日起至7月31日，活動期間任一款冰飲，客製化添加「黑糖葛粉」或「杏仁豆腐」只要10元。優惠品項依門市現貨為主，售完為止。
📌星巴克foodomo外送「買一送一」也喝3天！這款星冰樂「買一送一」
暑假7月星巴克foodomo外送「買一送一」最新好友分享優惠，即日起至7月12日每週三至五，外送foodomo爽喝星巴克指定飲品「買一送一」有星冰樂！包括特大杯「冰那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冰焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），免出門就能爽喝冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯才85元、焦糖可可碎片星冰樂更只要93元「百元有找」！
📌星巴克foodpanda新品那堤「第二件半價」！每週二滿額「現折70元」
而星巴克在foodpanda也有專屬優惠活動，7月10日至7月23日，特大杯冰焦糖奶香星享那堤「第二件半價」優惠；而且整個7月「每週二」下訂foodpanda星巴克指定專區「星享推薦專區」，消費滿279元輸入優惠碼「週二星享日」，再享「現折70元」好康，數量有限，兌完為止，實際優惠以平台資訊為準。
📌龜記茗品：7週年兩杯組合優惠價120元！再加17元喝三十三茶王
龜記茗品迎接7週年開跑夏日飲品優惠，即日起至7月16日「紅柚翡翠＋蘋果紅萱」組合優惠價120元，再加17元爽喝「三十三茶王」一杯，幫大家推薦清爽香甜的手搖飲料消暑解膩。提醒大家，每人限購5組；每單限加購1杯茶王。