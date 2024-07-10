被抹黑是江坤俊小三！李怡貞躺著也中槍 大酸：我沒有吃那麼差
乳房外科名醫江坤俊日前被爆出與護理師過從甚密、涉及性騷擾昔日搭檔鄭凱云，話題不斷延燒。然而近來有粉絲專頁刻意誤導，抹黑知名律師李怡貞就是江坤俊的婚外情對象，無辜捲入風波的她很是傻眼，忍不住發文開嗆：「我沒有吃那麼差！」
記者許芷芸／綜合報導
李怡貞昨（9）日在臉書放上某社群平台貼文截圖，該貼文寫下「外遇不是祕密！名醫江坤俊被爆『小三愛擺正宮姿態』囂張行徑曝光 知情人傻眼：深怕別人看不出來」，附圖放上江坤俊與妻子劉藺秦的合照，以及李怡貞雙手交叉、大翻白眼的圖片。
該篇報導讓李怡貞認為有刻意誤導民眾之疑，傻眼直呼：「直接把我的照片配標題誤導民眾耶，我現在是小三是不是？欸，我沒有吃那麼差耶！」貼文一出，網友紛紛在底下表示：「太誇張了」、「充滿疑惑」、「很傻眼！」
而至於正宮劉藺秦針對此風波的回應，僅透過經紀公司發布聲明表示：「目前家庭狀況一切正常，感謝各界關心。」
※【NOWnews 今日新聞
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