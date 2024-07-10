憲法法庭今開庭 國會改革法暫時處分？吳宗憲：會提出國民黨主張
憲法法庭今（10）日將開程序準備庭，針對國會改革法案「暫時處分」進行審理。對此，本次聲請案（含暫時處分部分）立法院機關代表、國民黨立委吳宗憲稍早受訪時表示，今天聚焦到底有沒有暫時處分的必要性，「當然我們會提出我們的主張」。
記者林怡昕／台北報導
國會改革法案6月26日已生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭預計下午2時至4時，針對4案聲請暫時處分部分在憲法法庭行公開準備程序，就暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。
對此，吳宗憲稍早受訪時表示，今天主要是在討論暫時處分的問題，所以大概就是聚焦在程序的部分，就是到底有沒有暫時處分的必要性，「當然我們會提出我們的主張，就看最後憲法法庭他怎麼認定」。
至於立委翁曉玲昨日以曾任政務委員，以及曾反對調查權為由，聲請要求許志雄及許宗力兩位大法官迴避，遭憲法法庭駁回一事，吳宗憲則表示，有委員認為要迴避，但大法官他們認為說不用，「我們就尊重大法官的想法，我們目前就是這樣，對於審判者他的決定，我們就是予以尊重，我國法制就是這樣子」。
立法院日前黨團協商結論決定同意由國民黨團推薦2人、民眾黨團推薦1人，擔任本次聲請案（含暫時處分部分）的立法院機關代表，分別為立委翁曉玲、吳宗憲及黃國昌。