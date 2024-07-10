景氣復甦！主計總處前5月實質月薪、總薪資統計出爐：均呈正成長
行政院主計總處今（10）日5月工業及服務業薪資統計結果，本國籍全時受僱員工經常性薪資平均為 49,005 元，月增 0.30%，年增 2.75%；獎金及加班費等非經常性薪資 12,292 元，合計後總薪資平均為 61,297 元，年增 5.58%。主計總處表示，景氣復甦，實質月薪、總薪都呈現正成長。
記者林莞茜／綜合報導
根據主計總處統計結果，今年前5月，全體受僱員工含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工，經常性薪資為 46,451元，年增月增 0.30%，年增 2.77%，為各行業的平均結果， 其中住宿及餐飲業 34,912 元、其他服務業(如美容美髮及用品維修)35,871 元、製造業 44,323 元(其中電子零組件製造業 55,304 元)、批發及零售業 45,628 元；至出版影音及資通訊業 67,514 元、金融及保險業 69,043 元， 相對較高。
而 5 月全體受僱員工獎金及加班費等非經常性薪資為11,415 元，與經常性薪資合計後總薪資平均為 57,866 元，年增 5.30%；其中部分工時員工經常性時 薪 206 元，月減 1.44%，年增 3.52%。5 月底全體受僱員工人數 842 萬 9 千人，較上月底增加 7 千人或 0.09%。
主計總處表示，6 月工業及服務業薪資統計初步結果訂於 8 月 12 日下午 4 時發布，並同步辦理資料說明會。