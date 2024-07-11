籃球／全球人壽圓夢計畫前進南投　名將周士淵、李德威為公益站台

南投籃球營有超過100位在地國小生參與，全球人壽董事長林文惠表示，很開心來到南投和六個國小的小朋友一起打籃球，全球人壽的品牌理念是「因為愛 責任在」。林文惠認為，企業對環境、對社會有一份愛與責任，這樣子企業才能夠成為以人為本、利己利他的永續企業，運動就是一個很好實踐的方式。

這次訓練營教練有吳建龍、周士淵、李德威，還有史魯齊、田曜樂、王正睿、孫琦森、林現惟、陳采宣、米靖恩，可說是橫跨「老中青」三代。

▲周士淵（左）、李德威為公益站台。（圖／小學體總提供）

「吳建龍有一天就說，哎，我們水里有個公益活動，我二話不說就參加。」周士淵強調，這是很有意義的事，小朋友其實就是開心快樂打球就好，不用想壓力、勝負、想怎麼打就開心打，自己也來偏鄉看看小朋友有沒有需要幫忙的地方。

而李德威希望讓小朋友知道，籃球運動現在在台灣越來越好，有興趣、機會的話，繼續努力、勇敢追夢，慢慢地往上打也是一份不錯的工作。

南投縣政府教育處長王淑玲也出席開幕儀式，她表示，全球人壽對偏鄉學生的教育非常關心，尤其是體育運動的發展，而南投縣長許淑華也非常重視體育運動人才的扎根和培育，「籃球訓練營對我們的孩子是最佳的公益的活動，尤其我們原鄉這些孩子，看到今天很多學長、學姐有很好的運動表現，更能夠成為我們孩子的典範。」