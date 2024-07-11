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劉德華紅了快半世紀！11位數驚人身家曝光　一年365天只休15天

▲劉德華火紅了快半個世紀，近期就有網友清算他的身家財產，粗估至少有上百億，而他過去一年365天只休息15天的超狂工作能力，也掀起討論。（圖／ 電影紅毯先生微博）
▲劉德華火紅了快半個世紀，近期就有網友清算他的身家財產，粗估至少有上百億，而他過去一年365天只休息15天的超狂工作能力，也掀起討論。（圖／ 電影紅毯先生微博）

記者施以慧／綜合報導

天王劉德華即將在台北小巨蛋開唱，讓不少粉絲非常期待，售票資訊還沒出爐，網路上的討論度已經相當熱烈，事實上，過去劉德華舉辦的每一場演唱會。幾乎都場場秒殺，火紅了近半個世紀，就有網友清算，劉德華出道這麼多年來，曾一年365天只休息15天，這樣究竟賺了多少錢，有粉絲認為，粗估至少上百億。

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對於劉德華可能有近百億的資產，部分網友不太相信，甚至認為至少要打一折，因為劉德華過去曾經因為投資失利而慘賠不少積蓄。但也有其他網友細算。劉德華出道40多年，出演了快200部的電影，出過的歌曲更是破千首，演唱會也開了500多場，而他還曾被計算一年休假不超過15天，累積的財富應該相當驚人。

▲劉德華全新巡演自上海開跑，但首場險些發生跌落舞台意外，讓粉絲擔憂不已。（圖／台灣映藝提供）
▲劉德華過去曾因投資電影失利，而慘賠3000多萬港幣。（圖／台灣映藝提供）
而劉德華過去投資失利，就是投資電影產業，沒想到慘賠3000萬港幣，當時是靠著好友幫忙才度過難關，後來劉德華出演電影《無間道》，人氣再度攀升，片酬也跟著飛漲，甚至網路上還有傳言，指出劉德華出演《風暴》的酬勞，高達3600萬台幣。

不過劉德華卻對金錢並沒有太多的執著，而他賺了比常人還要多的財富卻依舊低調，甚至還曾因為遇到喜歡的劇本，而「零片酬」演出電影《失孤》，劉德華為此還曾對外公開表示：「我沒有收錢，要虧大家一起虧。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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