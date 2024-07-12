轟中選會介入基隆罷免「下指導棋」　藍委怒嗆李進勇以為自己皇帝

我是廣告 請繼續往下閱讀
傅崐萁要問民進黨，謝國樑市長在保衛、保護基隆市民財產，而一個OT案被前市長林右昌變成ROT案，把市產直接圖利給財團，且未經過全體基隆市民同意，也沒有經過合理招標過程，賴清德總統移送法辦的對象，竟然是黨內政敵，而不是林右昌，國民黨團對賴清德總統的作法，期期不以為然。
傅崐萁提到，基隆市選委會是由各黨派按比例組成，屬獨立行使職權機關，竟然看到中央選委會主委李進勇，公然把手伸進基隆市選委會，在今天下午到市選委會「下指導棋」，指明要查罷免謝國樑市長連署名冊，何時才能查核完畢的進度。中選會直接介入罷免案下指導棋，完全不避諱「指導」個案，而賴清德、李進勇，以及民進黨秘書長林右昌，利用國家資源發動罷免在野縣市長，國民黨團給予最嚴厲譴責。
副書記長王鴻薇指出，李進勇現在以為自己是皇帝？美其名慰勉同仁辛勞，實則是把手伸進基隆市選委會。屬於地方民意代表罷免案，都是由地方選委會來主導，有關罷免連署人名冊查對，本來就屬基隆市選委會的工作項目，難道李進勇今天下午到基隆市選會進行行政指導？還是行政干預？地方罷免連署人名冊查對作業時間依規定是40天，中選會硬是要求基隆市選會30天內完成，根本就是違規干涉地方選委會運作。