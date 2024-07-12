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轟中選會介入基隆罷免「下指導棋」　藍委怒嗆李進勇以為自己皇帝

▲藍委轟李進勇行政干預基隆選委會、下指導棋。（圖／記者林調遜攝，2024.07.12）
▲藍委轟李進勇行政干預基隆選委會、下指導棋。（圖／記者林調遜攝，2024.07.12）

記者余祥／台北報導

民間團體發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會日前已完成受理4萬3138人連署人名冊。國民黨團今（12）日痛批，中選會竟然在日前發函給基隆市選委會，要求在30日內完成查對的工作，不顧《公職人員選舉罷免法》第八十三條有關40日規定，到底在急什麼？更扯的是，中選會主委李進勇將在下午2時前往基隆市選委會，表面上是慰勞，實則是以上欺下做行政指導，強行干預基隆罷免查對作業，以國家機器操弄罷免。

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總召傅崐萁表示，民選縣市首長與民有約就是4年，在這4年任期內，努力為地方建設發展做出貢獻，但卻看到賴清德總統的親姪子童子瑋，暗地裡計畫在民間發起罷免謝國樑市長之後，為接棒補選基隆市長做準備；而民進黨正以鋪天蓋地惡質手法，協助童子瑋推動罷免謝國樑市長。

傅崐萁要問民進黨，謝國樑市長在保衛、保護基隆市民財產，而一個OT案被前市長林右昌變成ROT案，把市產直接圖利給財團，且未經過全體基隆市民同意，也沒有經過合理招標過程，賴清德總統移送法辦的對象，竟然是黨內政敵，而不是林右昌，國民黨團對賴清德總統的作法，期期不以為然。

傅崐萁提到，基隆市選委會是由各黨派按比例組成，屬獨立行使職權機關，竟然看到中央選委會主委李進勇，公然把手伸進基隆市選委會，在今天下午到市選委會「下指導棋」，指明要查罷免謝國樑市長連署名冊，何時才能查核完畢的進度。中選會直接介入罷免案下指導棋，完全不避諱「指導」個案，而賴清德、李進勇，以及民進黨秘書長林右昌，利用國家資源發動罷免在野縣市長，國民黨團給予最嚴厲譴責。

副書記長王鴻薇指出，李進勇現在以為自己是皇帝？美其名慰勉同仁辛勞，實則是把手伸進基隆市選委會。屬於地方民意代表罷免案，都是由地方選委會來主導，有關罷免連署人名冊查對，本來就屬基隆市選委會的工作項目，難道李進勇今天下午到基隆市選會進行行政指導？還是行政干預？地方罷免連署人名冊查對作業時間依規定是40天，中選會硬是要求基隆市選會30天內完成，根本就是違規干涉地方選委會運作。

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