200隻小鱷魚與女童嬉戲！影片曝引民眾擔憂 泰國母：很安全
泰國一名母親在鱷魚養殖場工作，她讓4歲女童與200隻鱷魚嬉戲，引發外界質疑危險性。由於影片在網路上瘋傳，讓她出面說明，指這些小鱷魚都是出生不到15天的寶寶，牙齒跟皮膚都還沒長齊，如果是超過15天的鱷魚寶寶才有危險性，因為此時的小鱷魚已有牙齒和厚皮。
國際中心賴正琳／綜合報導
《The Thaiger》報導，泰國北柳府一名家長在社群平台上，曝光4歲女童與鱷魚嬉戲的影片，不少網友擔心女孩的安全，批評家長將孩子置身於危險中。對此女孩媽媽回應，她是鱷魚養殖場的員工，這些鱷魚才剛出生2天至7天左右，身體十分柔軟也尚未長出牙齒，根本不會傷害到女兒。
她指出，女兒從2歲起就開始和小鱷魚玩耍，可以說是跟鱷魚一同長大，自己也都會在旁邊看著。「若是出生15天以上的鱷魚，便不能這般玩耍，因為牠們身體變得堅硬，也開始長牙會咬人。」
據悉，泰國有超過1,000個鱷魚養殖場，共有120萬條鱷魚。許多遊客來鱷魚農場可見鱷魚悠閒地曬太陽、大口大口地吃肥雞、在碧綠水池暢遊，不過鱷魚養殖場的鱷魚，長大後會被送往屠宰廠或皮革廠。泰國曼谷更有一座泰國北欖鱷魚湖動物園，是全世界最大的鱷魚生態園區，養殖世界各地不同種類的鱷魚達六萬多條。